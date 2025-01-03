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В России в 2024 году значительно вырос спрос на микрозаймы

В России в 2024 году значительно вырос спрос на микрозаймы - 03.01.2025, ПРАЙМ

В России в 2024 году значительно вырос спрос на микрозаймы

Спрос на микрозаймы в России в 2024 году вырос на 36% по сравнению с 2023 годом, а средняя сумма микрозайма составила более 8 тысяч рублей, сообщили РИА Новости | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T11:15+0300

2025-01-03T11:15+0300

2025-01-03T11:15+0300

россия

микрозаймы

исследование

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Спрос на микрозаймы в России в 2024 году вырос на 36% по сравнению с 2023 годом, а средняя сумма микрозайма составила более 8 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в "Сравни.ру". "Мы зафиксировали рост спроса на микрозаймы - 36% год к году. Средняя сумма займа составила более 8 тысяч рублей. Рост интереса к микрозаймам вполне объясним, так как в условиях ужесточения кредитно-денежной политики люди продолжают нуждаться в средствах для решения повседневных нужд и обязательств", - считает директор кредитного направления "Сравни.ру" Магомед Гамзаев. По мнению Гамзаева, рынок микрозаймов становится более прозрачным и понятным для клиентов, чем рынок кредитования. Более того, в "Сравни.ру" обратили внимание на изменение в портрете заемщиков микрофинансовых организаций (МФО). "В течение года произошли изменения в портрете клиентов МФО: сегодня это семейные люди с высшим образованием и средним и даже высоким доходом - средний заработок по Москве и Московской области составляет 95 тысяч рублей для мужчин и 80 тысяч рублей для женщин", - отметил Гамзаев.

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россия, микрозаймы, исследование