https://1prime.ru/20250103/zelenskiy-854008726.html

Зеленскому задали неудобный вопрос после его слов о втором сроке

Зеленскому задали неудобный вопрос после его слов о втором сроке - 03.01.2025, ПРАЙМ

Зеленскому задали неудобный вопрос после его слов о втором сроке

Украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обратился к Владимиру Зеленскому с неудобным вопросом. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T09:02+0300

2025-01-03T09:02+0300

2025-01-03T09:02+0300

россия

украина

владимир зеленский

президентские выборы на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg

МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обратился к Владимиру Зеленскому с неудобным вопросом.Ранее украинский лидер сказал, что пока не принял решения, баллотироваться ли на второй срок или нет. По его словам, "сделает больше, чем может" — тогда, наверное, "будет смотреть на это решение более позитивно"."Еще больше? Это что?" — возмутился депутат Верховной рады.Президентские выборы на Украине должны были состояться весной 2024 года. Однако украинские власти отменили их, сославшись на введенное в стране военное положение. Зеленский назвал выборы "несвоевременными".Российский лидер Владимир Путин, комментируя это, заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.

https://1prime.ru/20250102/gaz-854002782.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир зеленский, президентские выборы на украине