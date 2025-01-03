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Зеленскому задали неудобный вопрос после его слов о втором сроке - 03.01.2025, ПРАЙМ
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Зеленскому задали неудобный вопрос после его слов о втором сроке
Зеленскому задали неудобный вопрос после его слов о втором сроке - 03.01.2025, ПРАЙМ
Зеленскому задали неудобный вопрос после его слов о втором сроке
Украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обратился к Владимиру Зеленскому с неудобным вопросом. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T09:02+0300
2025-01-03T09:02+0300
россия
украина
владимир зеленский
президентские выборы на украине
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обратился к Владимиру Зеленскому с неудобным вопросом.Ранее украинский лидер сказал, что пока не принял решения, баллотироваться ли на второй срок или нет. По его словам, "сделает больше, чем может" — тогда, наверное, "будет смотреть на это решение более позитивно"."Еще больше? Это что?" — возмутился депутат Верховной рады.Президентские выборы на Украине должны были состояться весной 2024 года. Однако украинские власти отменили их, сославшись на введенное в стране военное положение. Зеленский назвал выборы "несвоевременными".Российский лидер Владимир Путин, комментируя это, заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.
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россия, украина, владимир зеленский, президентские выборы на украине
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине
09:02 03.01.2025
 
Зеленскому задали неудобный вопрос после его слов о втором сроке

Нардеп Дмитрук задал Зеленскому вопрос после его слов о втором сроке

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обратился к Владимиру Зеленскому с неудобным вопросом.
Ранее украинский лидер сказал, что пока не принял решения, баллотироваться ли на второй срок или нет. По его словам, "сделает больше, чем может" — тогда, наверное, "будет смотреть на это решение более позитивно".
"Еще больше? Это что?" — возмутился депутат Верховной рады.
Президентские выборы на Украине должны были состояться весной 2024 года. Однако украинские власти отменили их, сославшись на введенное в стране военное положение. Зеленский назвал выборы "несвоевременными".
Российский лидер Владимир Путин, комментируя это, заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
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РОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленскийпрезидентские выборы на Украине
 
 
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