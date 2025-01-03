https://1prime.ru/20250103/zelenskiy-854011721.html

Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии

Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии - 03.01.2025, ПРАЙМ

Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что российские войска достигли определенных успехов на фронте, и поставил задачу стабилизировать ситуацию в... | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T11:42+0300

2025-01-03T11:42+0300

2025-01-03T11:42+0300

россия

украина

владимир зеленский

всу

вс россии

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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что российские войска достигли определенных успехов на фронте, и поставил задачу стабилизировать ситуацию в регионе. "Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно", — заявил он.При этом Зеленский отметил, что не уверен, продолжит ли администрация Трампа свою помощь Украине.Ранее он также упомянул о росте случаев самовольного оставления своих позиций военнослужащими Украины в прошлом году.В свою очередь, главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что российские военные освобождают населенные пункты без серьезного сопротивления со стороны ВСУ.Во вторник Министерство обороны Украины объявило, что подразделения Южной группировки войск заняли выгодные позиции и нанесли удар по украинским формированиям в районе нескольких населенных пунктов в ДНР, включая Курахово. Соперник понес потери, потеряв более 290 военнослужащих и две БМП.

https://1prime.ru/20241227/sotsseti-853914126.html

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россия, украина, владимир зеленский, всу, вс россии