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Золото дешевеет после подорожания накануне - 03.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250103/zoloto-854015944.html
Золото дешевеет после подорожания накануне
Золото дешевеет после подорожания накануне - 03.01.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет после подорожания накануне
Стоимость золота в пятницу несколько уменьшается после повышения на 1% днем ранее, но готовится завершить неделю ростом, следует из данных торгов. | 03.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-03T17:44+0300
2025-01-03T17:44+0300
экономика
золото
цена
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу несколько уменьшается после повышения на 1% днем ранее, но готовится завершить неделю ростом, следует из данных торгов. По состоянию на 17.18 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,86 доллара, или на 0,26%, до 2 662,14 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро – поднималась на 1,48%, до 30,343 доллара за унцию. В четверг стоимость фьючерса на золото увеличилась на 1,06%, а с начала недели цена выросла примерно на 0,9%. "Рост был обусловлен несколькими факторами, включая геополитическую напряженность и растущую экономическую неопределенность", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика XS.com Антонио Ди Джакомо (Antonio Di Giacomo). Эксперт также отмечает, что сыграли свою роль и растущие опасения по поводу последствий экономической политики избранного президента США Дональда Трампа, включая международную торговлю и пошлины. "Спрос как со стороны инвесторов, так и со стороны центральных банков должен оставаться высоким, поскольку финансовая и геополитическая неопределенность сохраняется во всем мире", - добавляет эксперт. В то же время несколько сдерживает стоимость драгоценного металла укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в четверг поднялся на 0,84%, выше 109 пунктов, в пятницу показатель корректируется, но остается выше этой отметки. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.
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золото, цена
Экономика, золото, цена
17:44 03.01.2025
 
Золото дешевеет после подорожания накануне

Золото дешевеет после роста стоимости накануне

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу несколько уменьшается после повышения на 1% днем ранее, но готовится завершить неделю ростом, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.18 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,86 доллара, или на 0,26%, до 2 662,14 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро – поднималась на 1,48%, до 30,343 доллара за унцию.
В четверг стоимость фьючерса на золото увеличилась на 1,06%, а с начала недели цена выросла примерно на 0,9%. "Рост был обусловлен несколькими факторами, включая геополитическую напряженность и растущую экономическую неопределенность", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика XS.com Антонио Ди Джакомо (Antonio Di Giacomo).
Эксперт также отмечает, что сыграли свою роль и растущие опасения по поводу последствий экономической политики избранного президента США Дональда Трампа, включая международную торговлю и пошлины.
Золото, слитки
Цены на золото пошли вверх
Вчера, 17:59
"Спрос как со стороны инвесторов, так и со стороны центральных банков должен оставаться высоким, поскольку финансовая и геополитическая неопределенность сохраняется во всем мире", - добавляет эксперт.
В то же время несколько сдерживает стоимость драгоценного металла укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в четверг поднялся на 0,84%, выше 109 пунктов, в пятницу показатель корректируется, но остается выше этой отметки. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.
 
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