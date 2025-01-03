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Золото дешевеет после подорожания накануне

Золото дешевеет после подорожания накануне - 03.01.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет после подорожания накануне

Стоимость золота в пятницу несколько уменьшается после повышения на 1% днем ранее, но готовится завершить неделю ростом, следует из данных торгов. | 03.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-03T17:44+0300

2025-01-03T17:44+0300

2025-01-03T17:44+0300

экономика

золото

цена

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МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу несколько уменьшается после повышения на 1% днем ранее, но готовится завершить неделю ростом, следует из данных торгов. По состоянию на 17.18 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,86 доллара, или на 0,26%, до 2 662,14 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро – поднималась на 1,48%, до 30,343 доллара за унцию. В четверг стоимость фьючерса на золото увеличилась на 1,06%, а с начала недели цена выросла примерно на 0,9%. "Рост был обусловлен несколькими факторами, включая геополитическую напряженность и растущую экономическую неопределенность", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика XS.com Антонио Ди Джакомо (Antonio Di Giacomo). Эксперт также отмечает, что сыграли свою роль и растущие опасения по поводу последствий экономической политики избранного президента США Дональда Трампа, включая международную торговлю и пошлины. "Спрос как со стороны инвесторов, так и со стороны центральных банков должен оставаться высоким, поскольку финансовая и геополитическая неопределенность сохраняется во всем мире", - добавляет эксперт. В то же время несколько сдерживает стоимость драгоценного металла укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в четверг поднялся на 0,84%, выше 109 пунктов, в пятницу показатель корректируется, но остается выше этой отметки. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

https://1prime.ru/20250102/zoloto-854005000.html

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золото, цена