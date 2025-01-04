Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на Курской АЭС-2 - 04.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250104/aes-854026829.html
"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на Курской АЭС-2
"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на Курской АЭС-2 - 04.01.2025, ПРАЙМ
"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на Курской АЭС-2
"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2, так называемую холодно-горячую обкатку оборудования, сообщил... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T22:27+0300
2025-01-04T22:28+0300
энергетика
росатом
курская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. "Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2, так называемую холодно-горячую обкатку оборудования, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы живем в рамках специальной военной операции, и в этом смысле на ту же стройку (новых атомных энергоблоков - ред.) в Курской области накладывает отпечаток сейчас агрессия ВСУ в регионе. Но работа идет полным ходом, мы готовимся к физпуску и уже вышли на холодно-горячую обкатку", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24". Холодно-горячая обкатка (ХГО) реакторной установки энергоблока - главный этап пусконаладочных работ. В ходе ХГО проходит проверка работоспособности оборудования в проектных режимах и проведение всего комплекса его предпусковых испытаний. При этом используются имитаторы ядерного топлива (точные копии промышленных топливных сборок, только без урана). Начало холодно-горячей обкатки знаменует собой старт полномасштабных пусконаладочных работ на строящемся энергоблоке и проводится для подтверждения его надежной и безопасной эксплуатации. Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 гигаватта. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://1prime.ru/20250102/aes-854003784.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_112:0:2547:1826_1920x0_80_0_0_b9a34455920f39fd7b00abf8149cda6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росатом, курская аэс
Энергетика, Росатом, Курская АЭС
22:27 04.01.2025 (обновлено: 22:28 04.01.2025)
 
"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на Курской АЭС-2

"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на блоке №1 Курской АЭС-2

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. "Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2, так называемую холодно-горячую обкатку оборудования, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы живем в рамках специальной военной операции, и в этом смысле на ту же стройку (новых атомных энергоблоков - ред.) в Курской области накладывает отпечаток сейчас агрессия ВСУ в регионе. Но работа идет полным ходом, мы готовимся к физпуску и уже вышли на холодно-горячую обкатку", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".
Холодно-горячая обкатка (ХГО) реакторной установки энергоблока - главный этап пусконаладочных работ. В ходе ХГО проходит проверка работоспособности оборудования в проектных режимах и проведение всего комплекса его предпусковых испытаний. При этом используются имитаторы ядерного топлива (точные копии промышленных топливных сборок, только без урана). Начало холодно-горячей обкатки знаменует собой старт полномасштабных пусконаладочных работ на строящемся энергоблоке и проводится для подтверждения его надежной и безопасной эксплуатации.
Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 гигаватта. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
Чешские АЭС снижают выработку электроэнергии
2 января, 16:34
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
 
ЭнергетикаРосатомКурская АЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала