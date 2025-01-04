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Россиянам рассказали, когда необходимо менять автомобиль
Россиянам рассказали, когда необходимо менять автомобиль - 04.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, когда необходимо менять автомобиль
Идеального момента для замены автомобиля не существует, так как это зависит от множества факторов. Зачастую это компромисс между техническим состоянием... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T13:48+0300
2025-01-04T13:48+0300
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Идеального момента для замены автомобиля не существует, так как это зависит от множества факторов. Зачастую это компромисс между техническим состоянием автомобиля, финансовыми возможностями владельца и текущей рыночной ситуацией, рассказали эксперты проекта "Автотека".Одним из ключевых аспектов является срок кредита, если автомобиль был приобретен с использованием заемных средств. Большинство автовладельцев не спешат продавать свои машины до полного погашения кредита, и, учитывая, что в прошлом году банки начали чаще выдавать кредиты на срок до девяти лет, средний срок владения автомобилем, вероятно, увеличится.Кроме того, при желании заменить старый автомобиль на новый стоит учитывать его техническое состояние и наличие на рынке современных моделей с более продвинутым и богатым оснащением, советуют эксперты.Однако единственным значительным препятствием, по их словам, часто становится рост цен. Увеличение стоимости как новых, так и подержанных автомобилей негативно сказывается на рынке, так как в таких условиях машины хуже покупаются и продаются.
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россия, авторынок рф
Россиянам рассказали, когда необходимо менять автомобиль
Эксперты "Автотеки" назвали россиянам оптимальное время для замены автомобиля
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Идеального момента для замены автомобиля не существует, так как это зависит от множества факторов. Зачастую это компромисс между техническим состоянием автомобиля, финансовыми возможностями владельца и текущей рыночной ситуацией, рассказали эксперты проекта "Автотека".
Одним из ключевых аспектов является срок кредита, если автомобиль был приобретен с использованием заемных средств. Большинство автовладельцев не спешат продавать свои машины до полного погашения кредита, и, учитывая, что в прошлом году банки начали чаще выдавать кредиты на срок до девяти лет, средний срок владения автомобилем, вероятно, увеличится.
Кроме того, при желании заменить старый автомобиль на новый стоит учитывать его техническое состояние и наличие на рынке современных моделей с более продвинутым и богатым оснащением, советуют эксперты.
Однако единственным значительным препятствием, по их словам, часто становится рост цен. Увеличение стоимости как новых, так и подержанных автомобилей негативно сказывается на рынке, так как в таких условиях машины хуже покупаются и продаются.
Компания Chery Group продала рекордное количество автомобилей в 2024 году