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В России сравнили затраты на личный автомобиль и поездки на каршеринге - 04.01.2025, ПРАЙМ
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В России сравнили затраты на личный автомобиль и поездки на каршеринге
В России сравнили затраты на личный автомобиль и поездки на каршеринге - 04.01.2025, ПРАЙМ
В России сравнили затраты на личный автомобиль и поездки на каршеринге
Годовое содержание личного автомобиля обходится россиянам в 200-220 тысяч рублей, что на 6,6-17% дешевле, чем постоянное использование каршеринга, однако на... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T14:03+0300
2025-01-04T14:03+0300
россия
авторынок рф
каршеринг
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Годовое содержание личного автомобиля обходится россиянам в 200-220 тысяч рублей, что на 6,6-17% дешевле, чем постоянное использование каршеринга, однако на покупку нового автомобиля придется потратить еще 3,17 миллиона, подсчитало РИА Новости. В среднем штатное обслуживание автомобиля обходится ориентировочно в 200-220 тысяч рублей в год, следует из расчетов главного аналитика рынка НТИ "Автонет" Дениса Пилипишина для РИА Новости. Он отметил, что за год автомобилисты в России проезжают порядка 10-15 тысяч километров, а пиковое время поездок приходится на лето и новогодние праздники. По данным компании "Рольф", расходы на топливо составят 150 тысяч рублей, полис ОСАГО – в среднем 10 тысяч рублей, техобслуживание – 25 тысяч рублей, а остальные средства уходят на мелкие расходы в течение года. С учетом данного среднего пробега, средней поминутной стоимости езды на каршеринге – 12,4 рубля в минуту, а также средней скорости на московских магистралях, определенной Дептрансом Москвы в 47,6 километра в час, РИА Новости подсчитало, что год езды на каршеринге обойдется водителям в 234,5 тысячи рублей. А владение собственным авто обходится за год примерно на 14,5-34,5 тысячи рублей дешевле. При этом не учитывается стоимость покупки автомобиля, которая, по данным "Автостата", на конец ноября 2024 года составила в среднем 3,17 миллиона рублей для новых и 1,19 миллиона для подержанных машин.
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россия, авторынок рф, каршеринг
РОССИЯ, авторынок РФ, каршеринг
14:03 04.01.2025
 
В России сравнили затраты на личный автомобиль и поездки на каршеринге

Содержание личного автомобиля в России дешевле поездок на каршеринге

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЯпонский праворульный автомобиль марки Honda Civic
Японский праворульный автомобиль марки Honda Civic - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Годовое содержание личного автомобиля обходится россиянам в 200-220 тысяч рублей, что на 6,6-17% дешевле, чем постоянное использование каршеринга, однако на покупку нового автомобиля придется потратить еще 3,17 миллиона, подсчитало РИА Новости.
В среднем штатное обслуживание автомобиля обходится ориентировочно в 200-220 тысяч рублей в год, следует из расчетов главного аналитика рынка НТИ "Автонет" Дениса Пилипишина для РИА Новости.
Он отметил, что за год автомобилисты в России проезжают порядка 10-15 тысяч километров, а пиковое время поездок приходится на лето и новогодние праздники.
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По данным компании "Рольф", расходы на топливо составят 150 тысяч рублей, полис ОСАГО – в среднем 10 тысяч рублей, техобслуживание – 25 тысяч рублей, а остальные средства уходят на мелкие расходы в течение года.
С учетом данного среднего пробега, средней поминутной стоимости езды на каршеринге – 12,4 рубля в минуту, а также средней скорости на московских магистралях, определенной Дептрансом Москвы в 47,6 километра в час, РИА Новости подсчитало, что год езды на каршеринге обойдется водителям в 234,5 тысячи рублей.
А владение собственным авто обходится за год примерно на 14,5-34,5 тысячи рублей дешевле. При этом не учитывается стоимость покупки автомобиля, которая, по данным "Автостата", на конец ноября 2024 года составила в среднем 3,17 миллиона рублей для новых и 1,19 миллиона для подержанных машин.
 
РОССИЯавторынок РФкаршеринг
 
 
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