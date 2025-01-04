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Названы самые популярные в 2024 году автомобили у россиян - 04.01.2025, ПРАЙМ
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Названы самые популярные в 2024 году автомобили у россиян
Названы самые популярные в 2024 году автомобили у россиян - 04.01.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные в 2024 году автомобили у россиян
Автомобили марок Lada, Kia и Hyundai стали самыми популярными в 2024 году у россиян, заняв почти треть рынка, поделились с РИА Новости статистикой в сервисе для | 04.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Автомобили марок Lada, Kia и Hyundai стали самыми популярными в 2024 году у россиян, заняв почти треть рынка, поделились с РИА Новости статистикой в сервисе для выбора, покупки и продажи автомобиля "СберАвто". "Наибольшая доля в структуре продаж принадлежит моделям бренда Lada: на них приходится 15% от всех покупок в 2024 году. Следом расположились Kia (9%), Hyundai (7%) и Volkswagen с Toyota (доли обеих - 6%)", - сказано в исследовании. Среди машин с пробегом российские автомобили заняли первое и второе места - это Lada Granta с медианной стоимостью в 969 тысяч рублей и Lada Vesta с 1,2 миллиона рублей. Корейская Kia Rio (1,1 миллиона рублей) оказалась третьей. Другой кореец - Hyundai Solaris - выпал из топ-3 и стал четвертым, его медианная стоимость составила 995 тысяч рублей. Пятерку замкнул Ford Focus за 780 тысяч рублей. Тройку самых востребованных новых машин теперь составляют только российские автомобили, хотя еще в 2023 году на второй и третьей строчке были модели Hyundai и Kia. Лидерами 2024 года стали Lada Granta, медианная цена которой составила 1 миллион рублей, Lada Vesta за 1,6 миллиона рублей, а также Lada Niva за 1,2 миллиона рублей. А четвертое и пятое место заняли китайцы Haval Jolion (2,3 миллиона рублей) и Geely Monjaro (3,6 миллиона рублей).
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россия, авторынок рф
РОССИЯ, авторынок РФ
08:31 04.01.2025 (обновлено: 08:32 04.01.2025)
 
Названы самые популярные в 2024 году автомобили у россиян

"СберАвто": Lada, Kia и Hyundai стали самыми популярными авто в России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Автомобили марок Lada, Kia и Hyundai стали самыми популярными в 2024 году у россиян, заняв почти треть рынка, поделились с РИА Новости статистикой в сервисе для выбора, покупки и продажи автомобиля "СберАвто".
"Наибольшая доля в структуре продаж принадлежит моделям бренда Lada: на них приходится 15% от всех покупок в 2024 году. Следом расположились Kia (9%), Hyundai (7%) и Volkswagen с Toyota (доли обеих - 6%)", - сказано в исследовании.
Среди машин с пробегом российские автомобили заняли первое и второе места - это Lada Granta с медианной стоимостью в 969 тысяч рублей и Lada Vesta с 1,2 миллиона рублей. Корейская Kia Rio (1,1 миллиона рублей) оказалась третьей. Другой кореец - Hyundai Solaris - выпал из топ-3 и стал четвертым, его медианная стоимость составила 995 тысяч рублей. Пятерку замкнул Ford Focus за 780 тысяч рублей.
Тройку самых востребованных новых машин теперь составляют только российские автомобили, хотя еще в 2023 году на второй и третьей строчке были модели Hyundai и Kia. Лидерами 2024 года стали Lada Granta, медианная цена которой составила 1 миллион рублей, Lada Vesta за 1,6 миллиона рублей, а также Lada Niva за 1,2 миллиона рублей. А четвертое и пятое место заняли китайцы Haval Jolion (2,3 миллиона рублей) и Geely Monjaro (3,6 миллиона рублей).
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
АвтоВАЗ раскрыл новые цены на модели Lada
2 января, 13:36
 
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