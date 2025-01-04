Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых автомобилей в России в 2024 году выросли на 39 процентов - 04.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250104/avtorynok-854021074.html
Продажи новых автомобилей в России в 2024 году выросли на 39 процентов
Продажи новых автомобилей в России в 2024 году выросли на 39 процентов - 04.01.2025, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей в России в 2024 году выросли на 39 процентов
Продажи новых автомобилей в РФ в 2024 г выросли на 39% в годовом выражении, до более 1,8 миллиона машин, в частности, в легковом сегменте - на 47%, до более 1,5 | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T11:05+0300
2025-01-04T11:32+0300
россия
авторынок рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/20/841302050_0:79:3361:1969_1920x0_80_0_0_a6120f013bb06e21a0979c5cae8c6344.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в РФ в 2024 г выросли на 39% в годовом выражении, до более 1,8 миллиона машин, в частности, в легковом сегменте - на 47%, до более 1,5 миллиона штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. В расчет берутся легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. "По итогам января-декабря 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 836 029 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 39% больше показателей прошлого года (1 319 862 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 829 тысяч штук, что на 28% больше показателей января-декабря 2023 года", - отметили в министерстве. "Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 1 553 608 штук (+47% к аналогичному периоду прошлого года)", - добавили в пресс-службе. По легким коммерческим машинам рост составил 34% (140 292 штук), в грузовом сегменте - снижение на 13% (121 562 штук), по автобусам - рост на 16% (20567 штук). Москва стала лидером по продажам новых легковых автомобилей и LCV среди регионов РФ с долей от общих продаж в 13 и 12% соответственно. Московская область возглавила рейтинг регионов по продажам грузовиков и автобусов с долей 11 и 7% по реализации машин данных категорий в России. ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.
https://1prime.ru/20250102/lada-854001286.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/20/841302050_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_6c5c6bf7f96368fecd5f3b040d0adc7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авторынок рф, минпромторг
РОССИЯ, авторынок РФ, Минпромторг
11:05 04.01.2025 (обновлено: 11:32 04.01.2025)
 
Продажи новых автомобилей в России в 2024 году выросли на 39 процентов

Минпромторг: продажи новых автомобилей в РФ в 2024 г выросли на 39%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые японские праворульные кроссоверы
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в РФ в 2024 г выросли на 39% в годовом выражении, до более 1,8 миллиона машин, в частности, в легковом сегменте - на 47%, до более 1,5 миллиона штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
В расчет берутся легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы.
"По итогам января-декабря 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 836 029 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 39% больше показателей прошлого года (1 319 862 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 829 тысяч штук, что на 28% больше показателей января-декабря 2023 года", - отметили в министерстве.
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
АвтоВАЗ раскрыл новые цены на модели Lada
2 января, 13:36
"Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 1 553 608 штук (+47% к аналогичному периоду прошлого года)", - добавили в пресс-службе.
По легким коммерческим машинам рост составил 34% (140 292 штук), в грузовом сегменте - снижение на 13% (121 562 штук), по автобусам - рост на 16% (20567 штук).
Москва стала лидером по продажам новых легковых автомобилей и LCV среди регионов РФ с долей от общих продаж в 13 и 12% соответственно. Московская область возглавила рейтинг регионов по продажам грузовиков и автобусов с долей 11 и 7% по реализации машин данных категорий в России.
ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.
 
РОССИЯавторынок РФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала