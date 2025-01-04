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Продажи новых автомобилей в России в 2024 году выросли на 39 процентов

Продажи новых автомобилей в России в 2024 году выросли на 39 процентов - 04.01.2025, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей в России в 2024 году выросли на 39 процентов

Продажи новых автомобилей в РФ в 2024 г выросли на 39% в годовом выражении, до более 1,8 миллиона машин, в частности, в легковом сегменте - на 47%, до более 1,5 | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T11:05+0300

2025-01-04T11:05+0300

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в РФ в 2024 г выросли на 39% в годовом выражении, до более 1,8 миллиона машин, в частности, в легковом сегменте - на 47%, до более 1,5 миллиона штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. В расчет берутся легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. "По итогам января-декабря 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 836 029 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 39% больше показателей прошлого года (1 319 862 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 829 тысяч штук, что на 28% больше показателей января-декабря 2023 года", - отметили в министерстве. "Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 1 553 608 штук (+47% к аналогичному периоду прошлого года)", - добавили в пресс-службе. По легким коммерческим машинам рост составил 34% (140 292 штук), в грузовом сегменте - снижение на 13% (121 562 штук), по автобусам - рост на 16% (20567 штук). Москва стала лидером по продажам новых легковых автомобилей и LCV среди регионов РФ с долей от общих продаж в 13 и 12% соответственно. Московская область возглавила рейтинг регионов по продажам грузовиков и автобусов с долей 11 и 7% по реализации машин данных категорий в России. ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.

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россия, авторынок рф, минпромторг