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Эксперты раскрыли, почему некоторые китайские авто скоро покинут Россию

Эксперты раскрыли, почему некоторые китайские авто скоро покинут Россию - 04.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты раскрыли, почему некоторые китайские авто скоро покинут Россию

К 2025 году российский рынок может лишиться нескольких китайских автомобильных брендов из-за низких продаж и низкой рентабельности дилерских центров. Об этом... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T12:51+0300

2025-01-04T12:51+0300

2025-01-04T12:51+0300

россия

авторынок рф

китайские авто

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. К 2025 году российский рынок может лишиться нескольких китайских автомобильных брендов из-за низких продаж и низкой рентабельности дилерских центров. Об этом пишет портал "За рулем" со ссылкой на слова автомобильных экспертов. Так, Александра Шапринский, коммерческий директор сети "Прагматика", отмечает, что для успешного функционирования в России китайским производителям необходимы эффективный маркетинг, программы стимуляции спроса и значительные инвестиции. Без этого удержание позиций и обеспечение прибыльности становятся сложными задачами.Китайские автопроизводители также сталкиваются с высоким уровнем конкуренции в ценовом сегменте от 2 до 3 миллионов рублей. В этом диапазоне доминируют такие бренды, как Chery, Geely, Great Wall и Changan, которые предлагают аналогичные автомобили с похожими технологиями и дизайном. Это создает трудности для потребителей при выборе и не дает явных преимуществ ни одному из производителей.Андрей Ольховский, генеральный директор ГК "Автодом", считает, что модельный ряд китайских автомобилей в России не сократится, а расширится за счет премиум-сегмента. Это поможет брендам выделиться на фоне конкурентов и привлечь новую аудиторию, готовую платить за комфорт и современные технологии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф, китайские авто