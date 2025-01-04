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Эксперты раскрыли, почему некоторые китайские авто скоро покинут Россию
Эксперты раскрыли, почему некоторые китайские авто скоро покинут Россию - 04.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты раскрыли, почему некоторые китайские авто скоро покинут Россию
К 2025 году российский рынок может лишиться нескольких китайских автомобильных брендов из-за низких продаж и низкой рентабельности дилерских центров. Об этом... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T12:51+0300
2025-01-04T12:51+0300
2025-01-04T12:51+0300
россия
авторынок рф
китайские авто
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. К 2025 году российский рынок может лишиться нескольких китайских автомобильных брендов из-за низких продаж и низкой рентабельности дилерских центров. Об этом пишет портал "За рулем" со ссылкой на слова автомобильных экспертов. Так, Александра Шапринский, коммерческий директор сети "Прагматика", отмечает, что для успешного функционирования в России китайским производителям необходимы эффективный маркетинг, программы стимуляции спроса и значительные инвестиции. Без этого удержание позиций и обеспечение прибыльности становятся сложными задачами.Китайские автопроизводители также сталкиваются с высоким уровнем конкуренции в ценовом сегменте от 2 до 3 миллионов рублей. В этом диапазоне доминируют такие бренды, как Chery, Geely, Great Wall и Changan, которые предлагают аналогичные автомобили с похожими технологиями и дизайном. Это создает трудности для потребителей при выборе и не дает явных преимуществ ни одному из производителей.Андрей Ольховский, генеральный директор ГК "Автодом", считает, что модельный ряд китайских автомобилей в России не сократится, а расширится за счет премиум-сегмента. Это поможет брендам выделиться на фоне конкурентов и привлечь новую аудиторию, готовую платить за комфорт и современные технологии.
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россия, авторынок рф, китайские авто
РОССИЯ, авторынок РФ, китайские авто
Эксперты раскрыли, почему некоторые китайские авто скоро покинут Россию
"ЗР": китайским автомобильным брендам в РФ грозит уход из-за низких продаж
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ.
К 2025 году российский рынок может лишиться нескольких китайских автомобильных брендов из-за низких продаж и низкой рентабельности дилерских центров. Об этом пишет
портал "За рулем" со ссылкой на слова автомобильных экспертов.
Так, Александра Шапринский, коммерческий директор сети "Прагматика", отмечает, что для успешного функционирования в России китайским производителям необходимы эффективный маркетинг, программы стимуляции спроса и значительные инвестиции. Без этого удержание позиций и обеспечение прибыльности становятся сложными задачами.
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Китайские автопроизводители также сталкиваются с высоким уровнем конкуренции в ценовом сегменте от 2 до 3 миллионов рублей. В этом диапазоне доминируют такие бренды, как Chery, Geely, Great Wall и Changan, которые предлагают аналогичные автомобили с похожими технологиями и дизайном. Это создает трудности для потребителей при выборе и не дает явных преимуществ ни одному из производителей.
Андрей Ольховский, генеральный директор ГК "Автодом", считает, что модельный ряд китайских автомобилей в России не сократится, а расширится за счет премиум-сегмента. Это поможет брендам выделиться на фоне конкурентов и привлечь новую аудиторию, готовую платить за комфорт и современные технологии.