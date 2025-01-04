https://1prime.ru/20250104/banki-854021846.html

Российские банки обозначили сроки запуска социальных вкладов

Российские банки обозначили сроки запуска социальных вкладов - 04.01.2025, ПРАЙМ

Российские банки обозначили сроки запуска социальных вкладов

Крупнейшие банки России собираются запустить программу социальных вкладов с 1 июля 2025 года, как сообщает "Российская газета". | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T12:40+0300

2025-01-04T12:40+0300

2025-01-04T12:40+0300

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_6729ef659901edff8ea96c7f1ac31d14.jpg

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Крупнейшие банки России собираются запустить программу социальных вкладов с 1 июля 2025 года, как сообщает "Российская газета".Как рассказали в пресс-службе одного из крупных российских банков, идет работа над созданием такого вида вклада. Отмечается, что есть планы начать его реализацию в установленный законом срок.Процентная ставка по социальным вкладам будет зависеть от доходности конкретного банка. Максимальная сумма взноса не должна превышать 50 тысяч рублей. Кроме того, для открытия социального вклада клиент должен быть новым для банка или не держать деньги в учреждении дольше 180 дней.Кроме того, подчеркивается, что необходимым условием является наличие у человека всего одного такого вклада. Российские банки будут ослеживаться это посредством специального реестра. В то же время сначала социальные вклады будут реализованы только в 13 системно значимых банках. Остальные должны будут запустить новые банковские продукты с 1 января 2027 года.

https://1prime.ru/20241228/dolg-853935696.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки