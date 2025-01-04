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Российские банки обозначили сроки запуска социальных вкладов
Российские банки обозначили сроки запуска социальных вкладов - 04.01.2025, ПРАЙМ
Российские банки обозначили сроки запуска социальных вкладов
Крупнейшие банки России собираются запустить программу социальных вкладов с 1 июля 2025 года, как сообщает "Российская газета". | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T12:40+0300
2025-01-04T12:40+0300
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Крупнейшие банки России собираются запустить программу социальных вкладов с 1 июля 2025 года, как сообщает "Российская газета".Как рассказали в пресс-службе одного из крупных российских банков, идет работа над созданием такого вида вклада. Отмечается, что есть планы начать его реализацию в установленный законом срок.Процентная ставка по социальным вкладам будет зависеть от доходности конкретного банка. Максимальная сумма взноса не должна превышать 50 тысяч рублей. Кроме того, для открытия социального вклада клиент должен быть новым для банка или не держать деньги в учреждении дольше 180 дней.Кроме того, подчеркивается, что необходимым условием является наличие у человека всего одного такого вклада. Российские банки будут ослеживаться это посредством специального реестра. В то же время сначала социальные вклады будут реализованы только в 13 системно значимых банках. Остальные должны будут запустить новые банковские продукты с 1 января 2027 года.
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россия, банки
Российские банки обозначили сроки запуска социальных вкладов
"Российская газета": российские банки запустят социальные вклады до 1 июля
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Крупнейшие банки России собираются запустить программу социальных вкладов с 1 июля 2025 года, как сообщает "Российская газета".
Как рассказали в пресс-службе одного из крупных российских банков, идет работа над созданием такого вида вклада. Отмечается, что есть планы начать его реализацию в установленный законом срок.
Процентная ставка по социальным вкладам будет зависеть от доходности конкретного банка. Максимальная сумма взноса не должна превышать 50 тысяч рублей. Кроме того, для открытия социального вклада клиент должен быть новым для банка или не держать деньги в учреждении дольше 180 дней.
Кроме того, подчеркивается, что необходимым условием является наличие у человека всего одного такого вклада. Российские банки будут ослеживаться это посредством специального реестра.
В то же время сначала социальные вклады будут реализованы только в 13 системно значимых банках. Остальные должны будут запустить новые банковские продукты с 1 января 2027 года.
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