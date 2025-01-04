https://1prime.ru/20250104/bespilotniki-854026271.html

В Дании сообщили о неожиданном появлении в небе 20 БПЛА под Копенгагеном

В Дании сообщили о неожиданном появлении в небе 20 БПЛА под Копенгагеном - 04.01.2025, ПРАЙМ

В Дании сообщили о неожиданном появлении в небе 20 БПЛА под Копенгагеном

Полиция Дании проверяет сообщение о 20 беспилотниках, которых якобы видели в небе с районе Кёге, располагающемся к юго-западу от Копенгагена. Об этом сообщает... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T20:54+0300

2025-01-04T20:54+0300

2025-01-04T21:33+0300

происшествия

полиция

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Полиция Дании проверяет сообщение о 20 беспилотниках, которых якобы видели в небе с районе Кёге, располагающемся к юго-западу от Копенгагена. Об этом сообщает информагентство Associated Press, ссылаясь данные местной полиции. Как рассказывается в статье, очевидец, утверждающий, что заметил порядка 20 БПЛА, вызвал полицейских на место происшествия. По его словам, беспилотники с большой скоростью скрылись в заливе Кёге. При этом полицейские заявили, что пытаются определить как общее количество БПЛА, так и их владельцев, ведь на момент появления беспилотников разрешение на их использование в районе порта Кёге не выдавалось, сообщается в статье Associated Press.

https://1prime.ru/20241207/f-16-853411240.html

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полиция