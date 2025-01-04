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В Дании сообщили о неожиданном появлении в небе 20 БПЛА под Копенгагеном - 04.01.2025, ПРАЙМ
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В Дании сообщили о неожиданном появлении в небе 20 БПЛА под Копенгагеном
В Дании сообщили о неожиданном появлении в небе 20 БПЛА под Копенгагеном - 04.01.2025, ПРАЙМ
В Дании сообщили о неожиданном появлении в небе 20 БПЛА под Копенгагеном
Полиция Дании проверяет сообщение о 20 беспилотниках, которых якобы видели в небе с районе Кёге, располагающемся к юго-западу от Копенгагена. Об этом сообщает... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T20:54+0300
2025-01-04T21:33+0300
происшествия
полиция
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Полиция Дании проверяет сообщение о 20 беспилотниках, которых якобы видели в небе с районе Кёге, располагающемся к юго-западу от Копенгагена. Об этом сообщает информагентство Associated Press, ссылаясь данные местной полиции. Как рассказывается в статье, очевидец, утверждающий, что заметил порядка 20 БПЛА, вызвал полицейских на место происшествия. По его словам, беспилотники с большой скоростью скрылись в заливе Кёге. При этом полицейские заявили, что пытаются определить как общее количество БПЛА, так и их владельцев, ведь на момент появления беспилотников разрешение на их использование в районе порта Кёге не выдавалось, сообщается в статье Associated Press.
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полиция
Происшествия, полиция
20:54 04.01.2025 (обновлено: 21:33 04.01.2025)
 
В Дании сообщили о неожиданном появлении в небе 20 БПЛА под Копенгагеном

AP: датская полиция проверяет сообщение о появлении 20 БПЛА под Копенгагеном

© fotolia.com / anshar73"Копенгаген
Копенгаген - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© fotolia.com / anshar73
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Полиция Дании проверяет сообщение о 20 беспилотниках, которых якобы видели в небе с районе Кёге, располагающемся к юго-западу от Копенгагена. Об этом сообщает информагентство Associated Press, ссылаясь данные местной полиции.
Как рассказывается в статье, очевидец, утверждающий, что заметил порядка 20 БПЛА, вызвал полицейских на место происшествия. По его словам, беспилотники с большой скоростью скрылись в заливе Кёге.
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При этом полицейские заявили, что пытаются определить как общее количество БПЛА, так и их владельцев, ведь на момент появления беспилотников разрешение на их использование в районе порта Кёге не выдавалось, сообщается в статье Associated Press.
 
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