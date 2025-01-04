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В Севастополе объявили режим ЧС регионального значения

В Севастополе объявили режим ЧС регионального значения - 04.01.2025, ПРАЙМ

В Севастополе объявили режим ЧС регионального значения

В Севастополе введен режим ЧС регионального значения из-за загрязнения мазутом пляжей. Об этом в своем в Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев. | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T16:11+0300

2025-01-04T16:11+0300

2025-01-04T16:12+0300

происшествия

севастополь

режим чс

загрязнение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – ПРАЙМ. В Севастополе введен режим ЧС регионального значения из-за загрязнения мазутом пляжей. Об этом в своем в Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев. Ранее губернатор информировал севастопольцев, что на городских пляжах появились мазутные пятна, для борьбы с которыми будут привлекаться волонтеры. В сообщении глава региона указал, что лично возглавит оперштаб по ситуации, и объявил о введении в Севастополе режима ЧС регионального значения.

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севастополь

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севастополь, режим чс, загрязнение