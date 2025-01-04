https://1prime.ru/20250104/ekspert-854019547.html
Эксперт оценил перспективы европейских производителей нефтехимии
Эксперт оценил перспективы европейских производителей нефтехимии - 04.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы европейских производителей нефтехимии
Европейские нефтехимические компании будут терять свою долю на мировом рынке на фоне развития предложения в азиатских, ближневосточных и некоторых других... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T07:46+0300
2025-01-04T07:46+0300
2025-01-04T07:46+0300
бизнес
москва
ближний восток
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854019547.jpg?1735965994
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Европейские нефтехимические компании будут терять свою долю на мировом рынке на фоне развития предложения в азиатских, ближневосточных и некоторых других странах, заявил РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин.
"Что касается перспектив европейских производителей, в случае многих нефтехимических продуктов их важным преимуществом является наличие широкого марочного ассортимента, в отдельных случаях не имеющих прямых аналогов. Однако по мере качественного развития предложения азиатских, ближневосточных и иных производителей, имеющих ряд фундаментальных конкурентных преимуществ, таких как, например, доступность сырьевой базы, европейские игроки, вероятно, будут терять свою долю на мировом рынке", - сказал эксперт.
Кроме того, "несколько туманно" могут выглядеть долгосрочные перспективы японских, южнокорейских и тайваньских производителей, не имеющих значительного преимущества в виде доступной ресурсной базы, добавил Тимонин. Их доля также может сокращаться по мере развития марочной номенклатуры у новых игроков.
"Прочие же крупные производители - Ближний Восток и США, вероятно, будут чувствовать себя более уверенно в связи с наличием доступа к внутренним сырьевым ресурсам, данное преимущество есть и у России", - отметил эксперт.
москва
ближний восток
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, ближний восток, сша
Бизнес, МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США
Эксперт оценил перспективы европейских производителей нефтехимии
Эксперт Тимонин: европейские нефтехимические компании будут терять долю на мировом рынке
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Европейские нефтехимические компании будут терять свою долю на мировом рынке на фоне развития предложения в азиатских, ближневосточных и некоторых других странах, заявил РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин.
"Что касается перспектив европейских производителей, в случае многих нефтехимических продуктов их важным преимуществом является наличие широкого марочного ассортимента, в отдельных случаях не имеющих прямых аналогов. Однако по мере качественного развития предложения азиатских, ближневосточных и иных производителей, имеющих ряд фундаментальных конкурентных преимуществ, таких как, например, доступность сырьевой базы, европейские игроки, вероятно, будут терять свою долю на мировом рынке", - сказал эксперт.
Кроме того, "несколько туманно" могут выглядеть долгосрочные перспективы японских, южнокорейских и тайваньских производителей, не имеющих значительного преимущества в виде доступной ресурсной базы, добавил Тимонин. Их доля также может сокращаться по мере развития марочной номенклатуры у новых игроков.
"Прочие же крупные производители - Ближний Восток и США, вероятно, будут чувствовать себя более уверенно в связи с наличием доступа к внутренним сырьевым ресурсам, данное преимущество есть и у России", - отметил эксперт.