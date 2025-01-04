https://1prime.ru/20250104/elektromobil-854023426.html

Эксперт оценил влияние электромобилей на уровень энергопотребления в России

Эксперт оценил влияние электромобилей на уровень энергопотребления в России - 04.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил влияние электромобилей на уровень энергопотребления в России

Распространение электромобилей по всей России и, в частности, в мегаполисах страны вряд ли сильно увеличит потребление электроэнергии, максимальный прирост... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T15:03+0300

2025-01-04T15:03+0300

2025-01-04T15:04+0300

энергетика

россия

электромобили

электричество

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Распространение электромобилей по всей России и, в частности, в мегаполисах страны вряд ли сильно увеличит потребление электроэнергии, максимальный прирост может составить 5,5% от текущего уровня, заявила РИА Новости главный инженер проектов по направлению "Энергетика" компании "Уралэнерготел" Наталья Высоковских. В декабре оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro сообщал РИА Новости, что количество электромобилистов в России за последние пять лет увеличилось в 11,5 раза, сейчас их более 53 тысяч человек, при этом зарядная инфраструктура для электромобилей выросла в 15 раз. "Даже единовременный переход (на электричество - ред.) трети нынешних автомобилей, работающих на различных видах топлива, повлечет за собой увеличение электропотребления не более чем на 5,5% (от общего объема энергопотребления - ред.)", - пояснила эксперт. Высоковских не ожидает проблем при активном переходе населения на электромобили, так как нагрузка на электрическую систему от заправки этого транспорта распределена одинаково между сетями, однако территориально зарядные станции распределены неравномерно. Эксперт напомнила, что в Китае, США и ряде европейских стран проводились исследования, которые показали, что энергопотребление в мире в целом при массовом внедрении электромобилей может вырасти не более чем на 10%.

https://1prime.ru/20240731/atom-850567272.html

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россия, электромобили, электричество