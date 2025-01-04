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ФСБ задержала граждан России, планировавших теракт в Екатеринбурге - 04.01.2025, ПРАЙМ
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ФСБ задержала граждан России, планировавших теракт в Екатеринбурге
ФСБ задержала граждан России, планировавших теракт в Екатеринбурге - 04.01.2025, ПРАЙМ
ФСБ задержала граждан России, планировавших теракт в Екатеринбурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали четырех россиян, которые планировали террористический акт с использованием СВУ в местах... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T14:59+0300
2025-01-04T15:26+0300
происшествия
россия
фсб
теракт
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали четырех россиян, которые планировали террористический акт с использованием СВУ в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе силовой структуры.Отмечается, что задержанные 2007 и 2008 года рождения. Они разделяют идеи запрещенной на территории России террористической организации. Кроме того, в сообщении ФСБ говорится, что двое из них причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области. У задержанных изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Позднее один из задержанных молодых людей признал, что для теракта в Екатеринбурге рассматривалось несколько целей. По его словам, сначала изготовленную взрывчатку планировалось "протестировать".ФСБ добавила, что в рамках возбужденного СУ СК России по Свердловской области уголовного дела по части 1 статье 30, части 2 статье 205 ("Приготовление к террористическому акту"), части 3 статье 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), части 2 статье 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств") осуществляется сбор доказательств преступной деятельности задержанных.
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россия, фсб, теракт
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ, теракт
14:59 04.01.2025 (обновлено: 15:26 04.01.2025)
 
ФСБ задержала граждан России, планировавших теракт в Екатеринбурге

ФСБ: задержаны 4 гражданина РФ, планировавшие теракт в Екатеринбурге

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали четырех россиян, которые планировали террористический акт с использованием СВУ в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе силовой структуры.
Отмечается, что задержанные 2007 и 2008 года рождения. Они разделяют идеи запрещенной на территории России террористической организации.
Кроме того, в сообщении ФСБ говорится, что двое из них причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области. У задержанных изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.
Позднее один из задержанных молодых людей признал, что для теракта в Екатеринбурге рассматривалось несколько целей. По его словам, сначала изготовленную взрывчатку планировалось "протестировать".
ФСБ добавила, что в рамках возбужденного СУ СК России по Свердловской области уголовного дела по части 1 статье 30, части 2 статье 205 ("Приготовление к террористическому акту"), части 3 статье 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), части 2 статье 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств") осуществляется сбор доказательств преступной деятельности задержанных.
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