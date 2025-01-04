https://1prime.ru/20250104/gaz-854020189.html
Аналитик предрек НАТО распад из-за недовольства ЕС остановкой поставок газа
Аналитик предрек НАТО распад из-за недовольства ЕС остановкой поставок газа - 04.01.2025, ПРАЙМ
Аналитик предрек НАТО распад из-за недовольства ЕС остановкой поставок газа
Страны Евросоюза, включая Словакию, недовольны приостановкой поставок газа из России, и это может угрожать распадом НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T09:24+0300
2025-01-04T09:24+0300
2025-01-04T09:24+0300
энергетика
россия
нато
ес
транзит газа через украину
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Страны Евросоюза, включая Словакию, недовольны приостановкой поставок газа из России, и это может угрожать распадом НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он отметил, что внутри альянса могут возникнуть еще большие трения, и что словакам не нравится, когда подобные высказывания делают такие личности, как глава МИД Польши Радослав Сикорский. Макговерн выразил мнение, что это является еще одним индикатором того, что НАТО может столкнуться с кризисом в ближайшем будущем.Также он подчеркнул, что непредсказуемая политика нового президента США Дональда Трампа может подорвать стабильность альянса, и, скорее всего, НАТО как организация не просуществует более нескольких лет.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через Украину, подписанное 30 декабря 2019 года, истекает в конце 2024 года, а поставки прекратятся 1 января 2025 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют его продлевать.Словацкие руководители ранее подчеркивали, что хотят сохранить возможность транзита газа через свою территорию, так как это приносит стране около 500 миллионов евро в год. Премьер-министр Роберт Фицо отмечал, что Словакия должна получить компенсацию, если Украина прекратит транспортировку газа, и угрожал Киеву прекращением поставок электроэнергии и снижением поддержки для украинских граждан в Словакии.Трамп также не раз критиковал НАТО и грозил выходом США из организации, если европейские страны не начнут больше инвестировать в свою безопасность. По данным западных СМИ, он планирует настаивать на том, чтобы страны-члены НАТО увеличили оборонные расходы до трех процентов от их ВВП.
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россия, нато, ес, транзит газа через украину
Энергетика, РОССИЯ, НАТО, ЕС, транзит газа через Украину
Аналитик предрек НАТО распад из-за недовольства ЕС остановкой поставок газа
Макговерн: недовольство ЕС остановкой поставок газа из РФ грозит НАТО распадом
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Страны Евросоюза, включая Словакию, недовольны приостановкой поставок газа из России, и это может угрожать распадом НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он отметил, что внутри альянса могут возникнуть еще большие трения, и что словакам не нравится, когда подобные высказывания делают такие личности, как глава МИД Польши Радослав Сикорский. Макговерн выразил мнение, что это является еще одним индикатором того, что НАТО может столкнуться с кризисом в ближайшем будущем.
Также он подчеркнул, что непредсказуемая политика нового президента США Дональда Трампа может подорвать стабильность альянса, и, скорее всего, НАТО как организация не просуществует более нескольких лет.
На Западе раскритиковали Зеленского после его слов о транзите газа из РФ
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через Украину, подписанное 30 декабря 2019 года, истекает в конце 2024 года, а поставки прекратятся 1 января 2025 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют его продлевать.
Словацкие руководители ранее подчеркивали, что хотят сохранить возможность транзита газа через свою территорию, так как это приносит стране около 500 миллионов евро в год. Премьер-министр Роберт Фицо отмечал, что Словакия должна получить компенсацию, если Украина прекратит транспортировку газа, и угрожал Киеву прекращением поставок электроэнергии и снижением поддержки для украинских граждан в Словакии.
Трамп также не раз критиковал НАТО и грозил выходом США из организации, если европейские страны не начнут больше инвестировать в свою безопасность. По данным западных СМИ, он планирует настаивать на том, чтобы страны-члены НАТО увеличили оборонные расходы до трех процентов от их ВВП.