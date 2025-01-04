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Война против Европы. Раскрыта "газовая стратегия" США
Война против Европы. Раскрыта "газовая стратегия" США - 04.01.2025, ПРАЙМ
Война против Европы. Раскрыта "газовая стратегия" США
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США, используя Украину, фактически развязали газовую войну против стран Европейского союза. | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T17:30+0300
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США, используя Украину, фактически развязали газовую войну против стран Европейского союза. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло в последний день 2024 года. Поставки в соответствии с документом прекратились 1 января в 8.00. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор. "США фактически развязали газовую войну против Европы руками киевского режима. Всё это предсказуемо. Теперь пусть страны Евросоюза расхлебывают то, что сами наварили", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и прекращение транзита газа по территории Украины - звенья одной цепи, а цель США - усилить зависимость ЕС от поставок американского сжиженного газа. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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сша, газ, европа
Экономика, США, Газ, ЕВРОПА
Война против Европы. Раскрыта "газовая стратегия" США
Депутат крымского парламента: США развязали газовую войну против Европы
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США, используя Украину, фактически развязали газовую войну против стран Европейского союза.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло в последний день 2024 года. Поставки в соответствии с документом прекратились 1 января в 8.00. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
"США фактически развязали газовую войну против Европы руками киевского режима. Всё это предсказуемо. Теперь пусть страны Евросоюза расхлебывают то, что сами наварили", - сказал Константинов РИА Новости.
По его мнению, подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" и прекращение транзита газа по территории Украины - звенья одной цепи, а цель США - усилить зависимость ЕС от поставок американского сжиженного газа.
Россия стала вторым крупнейшим экспортером газа в Евросоюз, обогнав США
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.