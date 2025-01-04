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В Турции заявили о возможности существенно нарастить поставки газа в Европу
В Турции заявили о возможности существенно нарастить поставки газа в Европу - 04.01.2025, ПРАЙМ
В Турции заявили о возможности существенно нарастить поставки газа в Европу
Турция готова нарастить поставки газа в Европу на 10 миллиардов кубометров при наличии политической воли у европейских стран и обеспечении инвестиций на фоне... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T18:20+0300
2025-01-04T18:20+0300
2025-01-04T18:21+0300
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Турция готова нарастить поставки газа в Европу на 10 миллиардов кубометров при наличии политической воли у европейских стран и обеспечении инвестиций на фоне прекращения транзита российского газа через Украину, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. "Министр Байрактар заявил, что Турция может увеличить экспорт газа в Центральную и Восточную Европу на объем до 10 миллиардов кубометров в год через Трансбалканский газопровод, если будут политическая воля и обязательства со стороны Европы и дополнительные инвестиции в интерконнекторы", - сообщила японская газета Nikkei. Министр отметил при этом, что "Турецкий поток" уже полностью загружен. Одна ветка используется для поставок российского газа в Европу, другая позволяет снабжать газом Турцию. Газа от "Газпрома" - частично или полностью - начиная с 2022 года лишились многие страны Европы. Так, весной 2022 года российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном указывая на невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту - "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал - Европа" также остановилась, а по украинскому - ощутимо снизилась. Сейчас российский газ попадает в Европу только по одному маршруту. Это газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии - на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. По этому коридору ежегодно прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров российского газа. При этом до 1 января текущего года был и второй маршрут - украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию. По этому маршруту также шло около 14-15 миллиардов кубометров газа из России. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, в связи с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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турция, поставки газа, европа
Экономика, ТУРЦИЯ, поставки газа, ЕВРОПА
В Турции заявили о возможности существенно нарастить поставки газа в Европу
Минэнерго: Турция может нарастить поставки газа в Европу при условии инвестиций
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Турция готова нарастить поставки газа в Европу на 10 миллиардов кубометров при наличии политической воли у европейских стран и обеспечении инвестиций на фоне прекращения транзита российского газа через Украину, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"Министр Байрактар заявил, что Турция может увеличить экспорт газа в Центральную и Восточную Европу на объем до 10 миллиардов кубометров в год через Трансбалканский газопровод, если будут политическая воля и обязательства со стороны Европы и дополнительные инвестиции в интерконнекторы", - сообщила японская газета Nikkei.
Министр отметил при этом, что "Турецкий поток" уже полностью загружен. Одна ветка используется для поставок российского газа в Европу, другая позволяет снабжать газом Турцию.
Газа от "Газпрома" - частично или полностью - начиная с 2022 года лишились многие страны Европы. Так, весной 2022 года российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном указывая на невыполнение указа президента РФ об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту - "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал - Европа" также остановилась, а по украинскому - ощутимо снизилась.
Эксперты оценили перспективы поставок российского газа в Европу
Сейчас российский газ попадает в Европу только по одному маршруту. Это газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии - на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
По этому коридору ежегодно прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров российского газа.
При этом до 1 января текущего года был и второй маршрут - украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию. По этому маршруту также шло около 14-15 миллиардов кубометров газа из России.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, в связи с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.