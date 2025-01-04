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В Греции заявили, что могут обойтись без российского природного газа

В Греции заявили, что могут обойтись без российского природного газа - 04.01.2025, ПРАЙМ

В Греции заявили, что могут обойтись без российского природного газа

Генеральный директор греческой компании Gastrade Костис Сифнеос в эфире телеканала ERTNews заявил, что Греция сможет прожить без российского газа, поскольку... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T23:16+0300

2025-01-04T23:16+0300

2025-01-04T23:17+0300

экономика

газ

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Генеральный директор греческой компании Gastrade Костис Сифнеос в эфире телеканала ERTNews заявил, что Греция сможет прожить без российского газа, поскольку возможности импорта этого энергоресурса из других стран почти вдвое превышают ее потребности. Накануне телеканал передавал, что в Греции растут опасения из-за возможного роста цен на газ после прекращения транзита российского газа через Украину, при этом греческие власти заверяют, что напрямую эта ситуация на страну не повлияет. "Греции нечего бояться каких-либо перебоев в поставках российского природного газа", - заявил Сифнеос. По его словам, страна обладает очень высокой надежностью поставок, поскольку у нее есть два терминала СПГ - в Ревитусе и Александруполисе. Последний начал работать недавно, с начала октября минувшего года. "Поэтому есть возможность полного покрытия греческого рынка, если возникнут проблемы с российским газом, который в Грецию поступает через Турцию, а не через Украину", - отметил глава компании. По его словам, Греция имеет возможность импортировать 10 миллиардов кубометров газа через терминалы СПГ. "Спрос на газ на греческом рынке составляет около шести миллиардов кубометров, и возможности импорта без российского газа почти вдвое превышают потребности, которые могут быть у страны", - заметил Сифнеос. По его словам, газ из Александруполиса может обеспечить энергобезопасность не только Греции, но и стран, расположенных севернее - кроме Болгарии, речь о Сербии и Северной Македонии, Румынии и Венгрии. "Он может дойти до Словакии, а с другой стороны - до Молдавии и Украины", - сказал Сифнеос. При этом сейчас газ из Александруполиса получает только Болгария и северная часть Греции, признал он. "На данный момент кроме Греции непосредственную выгоду (от FSRU - РЕД.) получает Болгария, для которой это чрезвычайно важный проект, поскольку он обеспечивает ее энергетическую безопасность. Это также очень важно для рынка северной Греции, в то время как южная Греция также в достаточной степени покрыта Ревитусой", - сказал гендиректор компании. На вопрос о том, есть ли сейчас энергетическая зависимость от России, Сифнеос ответил: "И есть, и нет". "Когда в 2022 году началась война, Европа покрывала 40% своей потребности российским природным газом. В 2024 году это менее 15%, в районе 13%. Это, по сути, треть от того, что было. Конечно, есть регионы, где есть большая зависимость, и у нашего собственного региона большая зависимость. Несмотря на это, Греция и Болгария могут прожить без российского природного газа", - сказал Сифнеос. При этом он заявил, что сильное похолодание в Центральной и Юго-Восточной Европе стало бы "плохим сценарием". "Потому что при холодной погоде спрос на газ повышается, создается паника, но последствия этого скажутся на ценах, а не на полноте поставок", - пояснил Сифнеос. Сифнеос считает, что цены не поднимутся до 400 евро за мегаватт-час, как случилось в начале 2022 года. "Сейчас мы видим, что цены с лета, по сути, практически удвоились, но они не идут ни в какое сравнение с теми ценами, которые мы видели зимой 2022 года. Они тогда дошли до 400 евро за мегаватт-час, сейчас они находятся на уровне 45-50 евро за мегаватт-час. Думаю, мы не увидим ничего ужасного, если не случится ничего непредвиденного", - сказал гендиректор компании. Транзит российского газа через Украину в Европу был прекращен с 1 января 2025 года в связи с решением Киева не продлевать контракт с "Газпромом". "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Сейчас Греция получает трубопроводный газ из России и Азербайджана, а также СПГ, поступающий на терминалы Ревитуса и Александруполиса. В начале мая 2022 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис говорил, что страна с завершением строительства терминала в порту Александруполиса сможет полностью заменить российский газ. Gastrade является компанией-оператором плавучего терминала регазификации СПГ (FSRU) в Александруполисе на севере Греции. Терминал был с 1 октября 2024 года введен в коммерческую эксплуатацию, он позволяет регазифицировать 5,5 миллиарда кубометров газа в год. По данным греческой газораспределительной компании DESFA, доля российского газа в энергобалансе Греции в 2024 году составляет примерно 60%.

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