https://1prime.ru/20250104/germaniya-854022269.html
В Германии прокомментировали унижение Бербок в Сирии
В Германии прокомментировали унижение Бербок в Сирии - 04.01.2025, ПРАЙМ
В Германии прокомментировали унижение Бербок в Сирии
Депутат бундестага Севим Дагделен раскритиковала в социальной сети X реакцию главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок на её унизительный... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T13:29+0300
2025-01-04T13:29+0300
2025-01-04T13:29+0300
германия
сирия
анналена бербок
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Депутат бундестага Севим Дагделен раскритиковала в социальной сети X реакцию главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок на её унизительный визит в Сирию. В своём сообщении она заявила, что пока министр смеётся над собственным унижением, это является "чёрным днем" для германской внешней политики и создает ужасные преференции для исламистов в стране.В ходе неожиданного визита, который Бербок осуществила вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, у них состоялись переговоры с Ахмедом Аш-Шараа, главой новой местной администрации в Дамаске. Однако, как оказалось, представители сирийской стороны отказались пожимать руку немину, что подчеркивает горький контекст встречи.Уточняется, что в конце ноября вооружённые оппозиционные силы начали широкомасштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего Башар Асад покинул пост президента и страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, руководивший так называемым Правительством спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении на должность главы сирийского кабинета министров переходного периода, который будет действовать до 1 марта 2025 года.
https://1prime.ru/20250104/germaniya-854020939.html
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германия, сирия, анналена бербок
ГЕРМАНИЯ, СИРИЯ, Анналена Бербок
В Германии прокомментировали унижение Бербок в Сирии
Депутат бундестага Дагделен назвала скандал с Бербок в Сирии унижением
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Депутат бундестага Севим Дагделен раскритиковала в социальной сети X реакцию главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок на её унизительный визит в Сирию.
В своём сообщении она заявила, что пока министр смеётся над собственным унижением, это является "чёрным днем" для германской внешней политики и создает ужасные преференции для исламистов в стране.
В ходе неожиданного визита, который Бербок осуществила вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, у них состоялись переговоры с Ахмедом Аш-Шараа, главой новой местной администрации в Дамаске. Однако, как оказалось, представители сирийской стороны отказались пожимать руку немину, что подчеркивает горький контекст встречи.
Уточняется, что в конце ноября вооружённые оппозиционные силы начали широкомасштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего Башар Асад покинул пост президента и страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, руководивший так называемым Правительством спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении на должность главы сирийского кабинета министров переходного периода, который будет действовать до 1 марта 2025 года.
В Германии раскрыли дерзкий план Бербок в отношении России