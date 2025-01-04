Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани и в Крыму собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта - 04.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250104/mazut-854021681.html
На Кубани и в Крыму собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта
На Кубани и в Крыму собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта - 04.01.2025, ПРАЙМ
На Кубани и в Крыму собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта
На Кубани и в Крыму собрано более 86 тысяч тонн загрязненного грунта, в Керченском проливе собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, сообщило МЧС России. | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T12:09+0300
2025-01-04T12:09+0300
россия
крым
кубань
разлив нефтепродуктов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853749125_0:83:1300:814_1920x0_80_0_0_40b50d5cf8f21915723c3c76ca444478.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. На Кубани и в Крыму собрано более 86 тысяч тонн загрязненного грунта, в Керченском проливе собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, сообщило МЧС России. "На Кубани и в Крыму собрано более 86 000 тонн загрязненного грунта... В Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси", - говорится в Telegram-канале ведомства. МЧС добавило, что в Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе два вновь выявленных участка выброса мазута: в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка протяженностью более двух километров, в районе природного заповедника "Опукский" - более четырех километров. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://1prime.ru/20250103/mazut-854013501.html
крым
кубань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853749125_52:0:1248:897_1920x0_80_0_0_0889b7569dd653bda4a0f21e7570e9fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, кубань, разлив нефтепродуктов
РОССИЯ, КРЫМ, КУБАНЬ, разлив нефтепродуктов
12:09 04.01.2025
 
На Кубани и в Крыму собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта

МЧС: на Кубани и в Крыму собрано более 86 тысяч тонн загрязненного грунта

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкРежим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов
Режим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. На Кубани и в Крыму собрано более 86 тысяч тонн загрязненного грунта, в Керченском проливе собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, сообщило МЧС России.
"На Кубани и в Крыму собрано более 86 000 тонн загрязненного грунта... В Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси", - говорится в Telegram-канале ведомства.
МЧС добавило, что в Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе два вновь выявленных участка выброса мазута: в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка протяженностью более двух километров, в районе природного заповедника "Опукский" - более четырех километров.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
На крымское побережье произошел выброс мазута
Вчера, 14:45
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
 
РОССИЯКРЫМКУБАНЬразлив нефтепродуктов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала