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На Кубани и в Крыму собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта

На Кубани и в Крыму собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта - 04.01.2025, ПРАЙМ

На Кубани и в Крыму собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта

На Кубани и в Крыму собрано более 86 тысяч тонн загрязненного грунта, в Керченском проливе собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, сообщило МЧС России. | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T12:09+0300

2025-01-04T12:09+0300

2025-01-04T12:09+0300

россия

крым

кубань

разлив нефтепродуктов

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. На Кубани и в Крыму собрано более 86 тысяч тонн загрязненного грунта, в Керченском проливе собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, сообщило МЧС России. "На Кубани и в Крыму собрано более 86 000 тонн загрязненного грунта... В Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси", - говорится в Telegram-канале ведомства. МЧС добавило, что в Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе два вновь выявленных участка выброса мазута: в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка протяженностью более двух километров, в районе природного заповедника "Опукский" - более четырех километров. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://1prime.ru/20250103/mazut-854013501.html

крым

кубань

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россия, крым, кубань, разлив нефтепродуктов