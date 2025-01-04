https://1prime.ru/20250104/nalogi-854025489.html

В Евросоюзе пригрозили повысить налоги цифровым концернам США

В Евросоюзе пригрозили повысить налоги цифровым концернам США - 04.01.2025, ПРАЙМ

В Евросоюзе пригрозили повысить налоги цифровым концернам США

Европейский Союз может поднять налоги для американских цифровых концернов, если после вступления в должность президента США Дональд Трамп будет вводить пошлины... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T18:50+0300

2025-01-04T18:50+0300

2025-01-04T18:51+0300

налоги

ес

it-компании

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/91/841429131_0:49:2400:1399_1920x0_80_0_0_1ee8895fed964e3cd3fb1fa1ba57a558.jpg

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Европейский Союз может поднять налоги для американских цифровых концернов, если после вступления в должность президента США Дональд Трамп будет вводить пошлины на европейские товары, сказал в интервью медиагруппе Funke глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер. "Мы должны исходить из того, что Трамп осуществит именно то, что он объявил: очень скоро станут возможными 20-процентные тарифы на европейскую продукцию. Европа должна подготовиться к этому – будучи уверенной в себе. В экономическом отношении мы примерно такого же размера, как и американцы, и на обе стороны приходится более 20% мирового экономического производства", - сказал Вебер, отвечая на вопрос, чего ждать от возвращения Трампа в Овальный кабинет. Он подчеркнул, что Европейский Союз способен принять контрмеры против США в случае введения пошлин. "Американские цифровые компании зарабатывают много денег в ЕС и почти не платят налогов – это, безусловно, может стать отправной точкой. Однако мы не хотим торговой войны, которая только ослабит Запад в целом, например, в сравнении с Китаем. Скорее, нам нужно экономическое НАТО. Мы должны предложить Трампу совместную позицию против Китая", - добавил Вебер. В декабре Трамп заявил, что пригрозил ЕС пошлинами, если Европа не восполнит "огромный дефицит" в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок нефти и газа.

https://1prime.ru/20241223/ispaniya-853809890.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, it-компании, сша