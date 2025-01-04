Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вскрылись тесные связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами - 04.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250104/natsisty-854024683.html
Вскрылись тесные связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами
Вскрылись тесные связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами - 04.01.2025, ПРАЙМ
Вскрылись тесные связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами
Один из крупнейших в Швейцарии банков Credit Suisse (ныне входит в группу UBS) гораздо активнее сотрудничал с нацистам, чем об этом было известно до сих пор. Об | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T17:07+0300
2025-01-04T17:23+0300
credit suisse
нацисты
связь
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75137/26/751372671_0:0:3980:2239_1920x0_80_0_0_8774eadb70531a90411002566e660f07.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших в Швейцарии банков Credit Suisse (ныне входит в группу UBS) гораздо активнее сотрудничал с нацистам, чем об этом было известно до сих пор. Об этом позорном сотрудничестве, ссылаясь на недавно обнаруженные архивные документы, рассказывается в публикации американской газеты Wall Street Journal.В частности, сообщается, что, несмотря на все препоны, которые чинил банк в ходе расследования, были обнаружены банковские документы с данными о "десятках физических и юридических лиц, связанных с нацистскими зверствами".В статье отмечается, что "банк скрывал свою роль, не всегда делясь тем, что ему было известно". В частности, служащие Credit Suisse засекречивали документы, свидетельствующие о том, что нацисты крали еврейские активы во время войны, а впоследствии препятствовали всем попыткам еврейских семей вернуть украденное. То есть банк, по сути, помогал нацистам присваивать активы евреев.Расследование, как указывает Wall Street Journal, ведется по сей день. В настоящее время изучается содержание тысячи коробок с архивными банковскими документами.
https://1prime.ru/20241223/aktivy-853812588.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75137/26/751372671_350:0:3614:2448_1920x0_80_0_0_b7a0628d1571d85637ea883a7683ad64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
credit suisse, нацисты, связь
Credit Suisse, Нацисты, связь
17:07 04.01.2025 (обновлено: 17:23 04.01.2025)
 
Вскрылись тесные связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами

WSJ: швейцарский банк Credit Suisse скрывал свои более тесные связи с нацистами

Credit Suisse
Credit Suisse
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших в Швейцарии банков Credit Suisse (ныне входит в группу UBS) гораздо активнее сотрудничал с нацистам, чем об этом было известно до сих пор. Об этом позорном сотрудничестве, ссылаясь на недавно обнаруженные архивные документы, рассказывается в публикации американской газеты Wall Street Journal.
В частности, сообщается, что, несмотря на все препоны, которые чинил банк в ходе расследования, были обнаружены банковские документы с данными о "десятках физических и юридических лиц, связанных с нацистскими зверствами".
В статье отмечается, что "банк скрывал свою роль, не всегда делясь тем, что ему было известно". В частности, служащие Credit Suisse засекречивали документы, свидетельствующие о том, что нацисты крали еврейские активы во время войны, а впоследствии препятствовали всем попыткам еврейских семей вернуть украденное. То есть банк, по сути, помогал нацистам присваивать активы евреев.
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
В Минэкономики Швейцарии рассказали о замороженных российских активах
23 декабря 2024, 20:33
Расследование, как указывает Wall Street Journal, ведется по сей день. В настоящее время изучается содержание тысячи коробок с архивными банковскими документами.
 
Credit SuisseНацистысвязь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала