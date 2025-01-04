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Вскрылись тесные связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами

Вскрылись тесные связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами - 04.01.2025, ПРАЙМ

Вскрылись тесные связи швейцарского банка Credit Suisse с нацистами

Один из крупнейших в Швейцарии банков Credit Suisse (ныне входит в группу UBS) гораздо активнее сотрудничал с нацистам, чем об этом было известно до сих пор. Об | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T17:07+0300

2025-01-04T17:07+0300

2025-01-04T17:23+0300

credit suisse

нацисты

связь

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших в Швейцарии банков Credit Suisse (ныне входит в группу UBS) гораздо активнее сотрудничал с нацистам, чем об этом было известно до сих пор. Об этом позорном сотрудничестве, ссылаясь на недавно обнаруженные архивные документы, рассказывается в публикации американской газеты Wall Street Journal.В частности, сообщается, что, несмотря на все препоны, которые чинил банк в ходе расследования, были обнаружены банковские документы с данными о "десятках физических и юридических лиц, связанных с нацистскими зверствами".В статье отмечается, что "банк скрывал свою роль, не всегда делясь тем, что ему было известно". В частности, служащие Credit Suisse засекречивали документы, свидетельствующие о том, что нацисты крали еврейские активы во время войны, а впоследствии препятствовали всем попыткам еврейских семей вернуть украденное. То есть банк, по сути, помогал нацистам присваивать активы евреев.Расследование, как указывает Wall Street Journal, ведется по сей день. В настоящее время изучается содержание тысячи коробок с архивными банковскими документами.

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credit suisse, нацисты, связь