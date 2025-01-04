https://1prime.ru/20250104/oon-854027672.html

В ООН сделали заявление об атаке ВСУ на российских журналистов

В ООН сделали заявление об атаке ВСУ на российских журналистов - 04.01.2025, ПРАЙМ

В ООН сделали заявление об атаке ВСУ на российских журналистов

ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак о... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T23:12+0300

2025-01-04T23:12+0300

2025-01-04T23:13+0300

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МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак о преднамеренном ударе Вооруженных сил Украины по российским журналистам, в результате которого погиб внештатный корреспондент газеты "Известия" и получили ранения еще пять журналистов из других СМИ. Как ранее сообщало РИА Новости, Вооруженные силы Украины преднамеренно атаковали с помощью FPV-дрона гражданскую машину на трассе Донецк-Горловка далеко от передовой. В результате удара погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, двое журналистов РИА Новости и трое сотрудников других изданий получили ранения. "Мы выступаем против любых нападений на журналистов", – заявил Хак РИА Новости.

https://1prime.ru/20250104/svo-854026630.html

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