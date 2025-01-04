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В ООН сделали заявление об атаке ВСУ на российских журналистов - 04.01.2025, ПРАЙМ
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В ООН сделали заявление об атаке ВСУ на российских журналистов
В ООН сделали заявление об атаке ВСУ на российских журналистов - 04.01.2025, ПРАЙМ
В ООН сделали заявление об атаке ВСУ на российских журналистов
ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак о... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T23:12+0300
2025-01-04T23:13+0300
происшествия
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МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак о преднамеренном ударе Вооруженных сил Украины по российским журналистам, в результате которого погиб внештатный корреспондент газеты "Известия" и получили ранения еще пять журналистов из других СМИ. Как ранее сообщало РИА Новости, Вооруженные силы Украины преднамеренно атаковали с помощью FPV-дрона гражданскую машину на трассе Донецк-Горловка далеко от передовой. В результате удара погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, двое журналистов РИА Новости и трое сотрудников других изданий получили ранения. "Мы выступаем против любых нападений на журналистов", – заявил Хак РИА Новости.
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оон, всу, журналисты
Происшествия, ООН, ВСУ, журналисты
23:12 04.01.2025 (обновлено: 23:13 04.01.2025)
 
В ООН сделали заявление об атаке ВСУ на российских журналистов

В офисе генсека ООН сделали заявление об атаке ВСУ на российских журналистов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак о преднамеренном ударе Вооруженных сил Украины по российским журналистам, в результате которого погиб внештатный корреспондент газеты "Известия" и получили ранения еще пять журналистов из других СМИ.
Как ранее сообщало РИА Новости, Вооруженные силы Украины преднамеренно атаковали с помощью FPV-дрона гражданскую машину на трассе Донецк-Горловка далеко от передовой. В результате удара погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, двое журналистов РИА Новости и трое сотрудников других изданий получили ранения.
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
Дрон ВСУ атаковал машину с российскими журналистами, есть погибший
Вчера, 22:11
"Мы выступаем против любых нападений на журналистов", – заявил Хак РИА Новости.
 
ПроисшествияООНВСУжурналисты
 
 
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