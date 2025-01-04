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В Германии сообщили о скорых встречах Путина с Шольцем и Трампом

В Германии сообщили о скорых встречах Путина с Шольцем и Трампом - 04.01.2025, ПРАЙМ

В Германии сообщили о скорых встречах Путина с Шольцем и Трампом

Немецкий канцлер Олаф Шольц может посетить Российскую Федерацию до досрочных выборов в бундестаг, которые намечены на 23 февраля, а встреча избранного... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T23:39+0300

2025-01-04T23:39+0300

2025-01-04T23:39+0300

политика

владимир путин

олаф шольц

дональд трамп

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц может посетить Российскую Федерацию до досрочных выборов в бундестаг, которые намечены на 23 февраля, а встреча избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным намечена на март. Об этом в соцсети Х сообщил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.По его мнению, появляется все больше признаков того, что "канцлер Шольц отправится в Москву и/или встретится с Путиным до 23 февраля". При этом Кизеветтер, не указывая никаких источников, утверждает как об установленном факте, что "встреча Трампа и Путина в настоящий момент запланирована на март".

https://1prime.ru/20241228/peskov-853926270.html

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владимир путин, олаф шольц, дональд трамп