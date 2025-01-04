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В Германии сообщили о скорых встречах Путина с Шольцем и Трампом
В Германии сообщили о скорых встречах Путина с Шольцем и Трампом - 04.01.2025, ПРАЙМ
В Германии сообщили о скорых встречах Путина с Шольцем и Трампом
Немецкий канцлер Олаф Шольц может посетить Российскую Федерацию до досрочных выборов в бундестаг, которые намечены на 23 февраля, а встреча избранного... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T23:39+0300
2025-01-04T23:39+0300
2025-01-04T23:39+0300
политика
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц может посетить Российскую Федерацию до досрочных выборов в бундестаг, которые намечены на 23 февраля, а встреча избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным намечена на март. Об этом в соцсети Х сообщил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.По его мнению, появляется все больше признаков того, что "канцлер Шольц отправится в Москву и/или встретится с Путиным до 23 февраля". При этом Кизеветтер, не указывая никаких источников, утверждает как об установленном факте, что "встреча Трампа и Путина в настоящий момент запланирована на март".
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владимир путин, олаф шольц, дональд трамп
Политика, Владимир Путин, Олаф Шольц, Дональд Трамп
В Германии сообщили о скорых встречах Путина с Шольцем и Трампом
Депутат: Путин может встретиться с Шольцем в феврале, а с Трампом - в марте
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц может посетить Российскую Федерацию до досрочных выборов в бундестаг, которые намечены на 23 февраля, а встреча избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным намечена на март. Об этом в соцсети Х сообщил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.
По его мнению, появляется все больше признаков того, что "канцлер Шольц отправится в Москву и/или встретится с Путиным до 23 февраля".
В Кремле прокомментировали возможность дальнейших контактов Путина и Шольца
При этом Кизеветтер, не указывая никаких источников, утверждает как об установленном факте, что "встреча Трампа и Путина в настоящий момент запланирована на март".