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В Германии сообщили о скорых встречах Путина с Шольцем и Трампом - 04.01.2025, ПРАЙМ
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В Германии сообщили о скорых встречах Путина с Шольцем и Трампом
В Германии сообщили о скорых встречах Путина с Шольцем и Трампом - 04.01.2025, ПРАЙМ
В Германии сообщили о скорых встречах Путина с Шольцем и Трампом
Немецкий канцлер Олаф Шольц может посетить Российскую Федерацию до досрочных выборов в бундестаг, которые намечены на 23 февраля, а встреча избранного... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T23:39+0300
2025-01-04T23:39+0300
политика
владимир путин
олаф шольц
дональд трамп
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц может посетить Российскую Федерацию до досрочных выборов в бундестаг, которые намечены на 23 февраля, а встреча избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным намечена на март. Об этом в соцсети Х сообщил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.По его мнению, появляется все больше признаков того, что "канцлер Шольц отправится в Москву и/или встретится с Путиным до 23 февраля". При этом Кизеветтер, не указывая никаких источников, утверждает как об установленном факте, что "встреча Трампа и Путина в настоящий момент запланирована на март".
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владимир путин, олаф шольц, дональд трамп
Политика, Владимир Путин, Олаф Шольц, Дональд Трамп
23:39 04.01.2025
 
В Германии сообщили о скорых встречах Путина с Шольцем и Трампом

Депутат: Путин может встретиться с Шольцем в феврале, а с Трампом - в марте

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц может посетить Российскую Федерацию до досрочных выборов в бундестаг, которые намечены на 23 февраля, а встреча избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным намечена на март. Об этом в соцсети Х сообщил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.
По его мнению, появляется все больше признаков того, что "канцлер Шольц отправится в Москву и/или встретится с Путиным до 23 февраля".
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
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При этом Кизеветтер, не указывая никаких источников, утверждает как об установленном факте, что "встреча Трампа и Путина в настоящий момент запланирована на март".
 
ПолитикаВладимир ПутинОлаф ШольцДональд Трамп
 
 
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