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За Киев воюет "сборная мира", рассказал пленный польский наемник - 04.01.2025, ПРАЙМ
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За Киев воюет "сборная мира", рассказал пленный польский наемник
За Киев воюет "сборная мира", рассказал пленный польский наемник - 04.01.2025, ПРАЙМ
За Киев воюет "сборная мира", рассказал пленный польский наемник
Наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и многих других стран принимают участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований в... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T09:41+0300
2025-01-04T09:41+0300
россия
украина
иностранные наемники
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и многих других стран принимают участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований в так называемом иностранном легионе. Об этом агентству РИА Новости рассказал плененный польский наемник."Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня. Со мной служили солдаты из Тайваня", - рассказал он.По его словам, командир его группы был из Хорватии. Он добавил, что иностранный легион представляет собой "сборище со всего мира".Пленный военнослужащий добавил, что в его команде служили хорват, поляк, два немца, два американца и трое тайваньцев. По его словам, он также видел норвежца, латыша, грузина и другого польского медика, но это только то, что я запомнил.Польского наемника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Украины, захватили бойцы Добровольческого корпуса ВС РФ. Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что украинские власти используют иностранных наемников как "пушечное мясо", и российские войска продолжат их уничтожение по всей территории Украины. В своих интервью многие наемники признавали, что украинские военные плохо координируют действия и что шансы на выживание в бою невелики, так как интенсивность конфликта существенно превышает то, с чем они сталкивались в Афганистане и на Ближнем Востоке.Министерство обороны РФ сообщало о ликвидации наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран, и публикует отчеты о местах скопления иностранцев, которые воюют на стороне Киева. Оно также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок в Украину, подчеркивая, что наемники не являются комбатантами согласно международному гуманитарному праву и не имеют права на статус военнопленного.
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россия, украина, иностранные наемники
РОССИЯ, УКРАИНА, иностранные наемники
09:41 04.01.2025
 
За Киев воюет "сборная мира", рассказал пленный польский наемник

Пленный польский наемник рассказал, граждане каких стран воюют на стороне Киева

© РИА НовостиВзятый в плен польский наемник
Взятый в плен польский наемник - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и многих других стран принимают участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований в так называемом иностранном легионе. Об этом агентству РИА Новости рассказал плененный польский наемник.
"Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня. Со мной служили солдаты из Тайваня", - рассказал он.
По его словам, командир его группы был из Хорватии. Он добавил, что иностранный легион представляет собой "сборище со всего мира".
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3 декабря 2024, 09:53
Пленный военнослужащий добавил, что в его команде служили хорват, поляк, два немца, два американца и трое тайваньцев. По его словам, он также видел норвежца, латыша, грузина и другого польского медика, но это только то, что я запомнил.
Польского наемника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Украины, захватили бойцы Добровольческого корпуса ВС РФ. Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что украинские власти используют иностранных наемников как "пушечное мясо", и российские войска продолжат их уничтожение по всей территории Украины. В своих интервью многие наемники признавали, что украинские военные плохо координируют действия и что шансы на выживание в бою невелики, так как интенсивность конфликта существенно превышает то, с чем они сталкивались в Афганистане и на Ближнем Востоке.
Министерство обороны РФ сообщало о ликвидации наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран, и публикует отчеты о местах скопления иностранцев, которые воюют на стороне Киева. Оно также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок в Украину, подчеркивая, что наемники не являются комбатантами согласно международному гуманитарному праву и не имеют права на статус военнопленного.
 
РОССИЯУКРАИНАиностранные наемники
 
 
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