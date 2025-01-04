https://1prime.ru/20250104/polsha-854020356.html
За Киев воюет "сборная мира", рассказал пленный польский наемник
За Киев воюет "сборная мира", рассказал пленный польский наемник - 04.01.2025, ПРАЙМ
За Киев воюет "сборная мира", рассказал пленный польский наемник
Наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и многих других стран принимают участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований в... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T09:41+0300
2025-01-04T09:41+0300
2025-01-04T09:41+0300
россия
украина
иностранные наемники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/02/853998358_116:0:1072:538_1920x0_80_0_0_942ca9b24138709054972f76c3035dda.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и многих других стран принимают участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований в так называемом иностранном легионе. Об этом агентству РИА Новости рассказал плененный польский наемник."Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня. Со мной служили солдаты из Тайваня", - рассказал он.По его словам, командир его группы был из Хорватии. Он добавил, что иностранный легион представляет собой "сборище со всего мира".Пленный военнослужащий добавил, что в его команде служили хорват, поляк, два немца, два американца и трое тайваньцев. По его словам, он также видел норвежца, латыша, грузина и другого польского медика, но это только то, что я запомнил.Польского наемника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Украины, захватили бойцы Добровольческого корпуса ВС РФ. Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что украинские власти используют иностранных наемников как "пушечное мясо", и российские войска продолжат их уничтожение по всей территории Украины. В своих интервью многие наемники признавали, что украинские военные плохо координируют действия и что шансы на выживание в бою невелики, так как интенсивность конфликта существенно превышает то, с чем они сталкивались в Афганистане и на Ближнем Востоке.Министерство обороны РФ сообщало о ликвидации наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран, и публикует отчеты о местах скопления иностранцев, которые воюют на стороне Киева. Оно также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок в Украину, подчеркивая, что наемники не являются комбатантами согласно международному гуманитарному праву и не имеют права на статус военнопленного.
https://1prime.ru/20241203/podpole-853271091.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/02/853998358_264:0:978:535_1920x0_80_0_0_8b84543788490b856a9eee25f9e59756.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, иностранные наемники
РОССИЯ, УКРАИНА, иностранные наемники
За Киев воюет "сборная мира", рассказал пленный польский наемник
Пленный польский наемник рассказал, граждане каких стран воюют на стороне Киева
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и многих других стран принимают участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований в так называемом иностранном легионе. Об этом агентству РИА Новости рассказал плененный польский наемник.
"Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня. Со мной служили солдаты из Тайваня", - рассказал он.
По его словам, командир его группы был из Хорватии. Он добавил, что иностранный легион представляет собой "сборище со всего мира".
ВС России ударили по части ВСУ в районе Ровно, где были наемники из Польши
Пленный военнослужащий добавил, что в его команде служили хорват, поляк, два немца, два американца и трое тайваньцев. По его словам, он также видел норвежца, латыша, грузина и другого польского медика, но это только то, что я запомнил.
Польского наемника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Украины, захватили бойцы Добровольческого корпуса ВС РФ. Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что украинские власти используют иностранных наемников как "пушечное мясо", и российские войска продолжат их уничтожение по всей территории Украины. В своих интервью многие наемники признавали, что украинские военные плохо координируют действия и что шансы на выживание в бою невелики, так как интенсивность конфликта существенно превышает то, с чем они сталкивались в Афганистане и на Ближнем Востоке.
Министерство обороны РФ сообщало о ликвидации наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран, и публикует отчеты о местах скопления иностранцев, которые воюют на стороне Киева. Оно также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок в Украину, подчеркивая, что наемники не являются комбатантами согласно международному гуманитарному праву и не имеют права на статус военнопленного.