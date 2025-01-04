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ПВО сбила 16 украинских дронов над пятью российскими регионами
ПВО сбила 16 украинских дронов над пятью российскими регионами - 04.01.2025, ПРАЙМ
ПВО сбила 16 украинских дронов над пятью российскими регионами
Средства ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над пятью российскими областями, сообщили в Минобороны РФ. | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T08:18+0300
2025-01-04T08:18+0300
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Средства ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над пятью российскими областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Десять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, три – над территорией Смоленской области и по одному – над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей", - говорится в сообщении.
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россия, украина, атака дронов
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, атака дронов
ПВО сбила 16 украинских дронов над пятью российскими регионами
Минобороны: ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Средства ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над пятью российскими областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Десять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, три – над территорией Смоленской области и по одному – над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей", - говорится в сообщении.
Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА над шесть регионами России