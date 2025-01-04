https://1prime.ru/20250104/pvo-854019625.html

ПВО сбила 16 украинских дронов над пятью российскими регионами

ПВО сбила 16 украинских дронов над пятью российскими регионами - 04.01.2025, ПРАЙМ

ПВО сбила 16 украинских дронов над пятью российскими регионами

Средства ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над пятью российскими областями, сообщили в Минобороны РФ. | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T08:18+0300

2025-01-04T08:18+0300

2025-01-04T08:19+0300

вооружения

россия

украина

атака дронов

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Средства ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над пятью российскими областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Десять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, три – над территорией Смоленской области и по одному – над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250103/pvo-854008132.html

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россия, украина, атака дронов