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Медики сообщили о состоянии раненных в ДНР журналистов - 04.01.2025, ПРАЙМ
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Медики сообщили о состоянии раненных в ДНР журналистов
Медики сообщили о состоянии раненных в ДНР журналистов - 04.01.2025, ПРАЙМ
Медики сообщили о состоянии раненных в ДНР журналистов
Состояние журналистов РИА Новости, получивших ранения в результате атаки дрона ВСУ гражданского автомобиля на трассе Донецк-Горловка, удовлетворительное. | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T22:52+0300
2025-01-04T22:52+0300
происшествия
журналисты
пострадавшие
состояние
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Состояние журналистов РИА Новости, получивших ранения в результате атаки дрона ВСУ гражданского автомобиля на трассе Донецк-Горловка, удовлетворительное.При ударе FPV-дрона погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко получил контузию и ссадины на лице. Также в автомобиле находился еще один журналист РИА Михаил Кевхиев. По словам медиков, их состояние журналистов не вызывает опасений.
https://1prime.ru/20250104/svo-854026630.html
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журналисты, пострадавшие, состояние
Происшествия, журналисты, пострадавшие, состояние
22:52 04.01.2025
 
Медики сообщили о состоянии раненных в ДНР журналистов

Состояние раненных в ДНР журналистов РИА Новости удовлетворительное

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© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Состояние журналистов РИА Новости, получивших ранения в результате атаки дрона ВСУ гражданского автомобиля на трассе Донецк-Горловка, удовлетворительное.
При ударе FPV-дрона погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов.
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
Дрон ВСУ атаковал машину с российскими журналистами, есть погибший
Вчера, 22:11
Корреспондент РИА Новости Максим Романенко получил контузию и ссадины на лице. Также в автомобиле находился еще один журналист РИА Михаил Кевхиев. По словам медиков, их состояние журналистов не вызывает опасений.
 
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