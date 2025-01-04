https://1prime.ru/20250104/ranennye-854027550.html

Медики сообщили о состоянии раненных в ДНР журналистов

Медики сообщили о состоянии раненных в ДНР журналистов - 04.01.2025, ПРАЙМ

Медики сообщили о состоянии раненных в ДНР журналистов

Состояние журналистов РИА Новости, получивших ранения в результате атаки дрона ВСУ гражданского автомобиля на трассе Донецк-Горловка, удовлетворительное. | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T22:52+0300

2025-01-04T22:52+0300

2025-01-04T22:52+0300

происшествия

журналисты

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Состояние журналистов РИА Новости, получивших ранения в результате атаки дрона ВСУ гражданского автомобиля на трассе Донецк-Горловка, удовлетворительное.При ударе FPV-дрона погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко получил контузию и ссадины на лице. Также в автомобиле находился еще один журналист РИА Михаил Кевхиев. По словам медиков, их состояние журналистов не вызывает опасений.

https://1prime.ru/20250104/svo-854026630.html

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2025

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журналисты, пострадавшие, состояние