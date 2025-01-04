Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики ждут в 2025 году охлаждения рынка труда в России - 04.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250104/rynok-truda-854020004.html
Аналитики ждут в 2025 году охлаждения рынка труда в России
Аналитики ждут в 2025 году охлаждения рынка труда в России - 04.01.2025, ПРАЙМ
Аналитики ждут в 2025 году охлаждения рынка труда в России
Ожидаемое замедление экономического роста и инвестиционной активности в России в 2025 году приведет к охлаждению перегретого рынка труда и снижению темпов роста | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T08:36+0300
2025-01-04T08:36+0300
россия
рынок труда
безработица
зарплата
https://cdnn.1prime.ru/img/82847/27/828472788_0:67:3405:1982_1920x0_80_0_0_6298f1d74f4e7f735bc5b452fb80eba9.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Ожидаемое замедление экономического роста и инвестиционной активности в России в 2025 году приведет к охлаждению перегретого рынка труда и снижению темпов роста зарплат, считают опрошенные РИА Новости аналитики. По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре 2024 года сохранял минимум в 2,4% четвертый месяц подряд, а в октябре ушел еще ниже - 2,3%. При этом с 2012 года показатель колебался около отметки в 5%, а во второй половине 2021 года опустился ближе к 4%. Таким образом, текущий уровень безработицы почти вдвое ниже более привычных для российской экономики. Такой дефицитный рынок труда разогрел спрос на кадры и рост зарплат: в 2023 году они увеличились на 8,2%, а в прошлом году, по прогнозу Минэкономразвития, прибавят еще 9,2%. БЕЗРАБОТИЦА Согласно консенсус-прогнозу агентства, безработица в стране немного отойдет от исторических минимумов и составит 2,6% по итогам года. "Уровень безработицы будет 2,7%, она вырастет как следствие охлаждения рынка труда", - считает доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Однако, отмечает эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина, есть и другой возможный сценарий: продолжится дефицит кадров, который усиливается демографической составляющей, конкуренцией за кадры и невысокой производительностью труда. "Тогда с учетом рекордного уровня октябрьской безработицы в 2,3% он может зафиксироваться на ближайшие полгода", - добавила она. ЗАРПЛАТЫ Поскольку напряжённость на рынке труда все равно сохранится, это будет поддерживать рост зарплат. При этом темпы немного замедлятся - до 6,6%, согласно консенсус-прогнозу. "Перегретый рынок труда начнет охлаждаться под влиянием снижения инвестиционной активности и охлаждения экономики. Прежнего быстрого роста зарплат в 2025 году мы не увидим", - говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, хотя ждет их роста на уровне 7-8%. Чуть более медленные темпы роста ждет директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. "С учетом ожиданий по замедлению темпов роста спроса на труд, разумно ожидать и замедления роста заработных плат в 2025 году, тем не менее есть основания полагать, что и в 2025 году они вырастут сильнее, чем на 10%: на 12-13% в номинале, что соответствует темпам роста 6-7% в реальном выражении", - сказал он.
https://1prime.ru/20250103/zarplaty-854013072.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82847/27/828472788_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_7ee1b6d85ff8615687b4544bd664feac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рынок труда, безработица, зарплата
РОССИЯ, рынок труда, безработица, зарплата
08:36 04.01.2025
 
Аналитики ждут в 2025 году охлаждения рынка труда в России

Аналитики спрогнозировали в 2025 году охлаждения рынка труда в России

© РИА Новости . Артем Житенев | Перейти в медиабанкУчастники ярмарки вакансий на международном форуме "Карьера" в Москве
Участники ярмарки вакансий на международном форуме Карьера в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Ожидаемое замедление экономического роста и инвестиционной активности в России в 2025 году приведет к охлаждению перегретого рынка труда и снижению темпов роста зарплат, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре 2024 года сохранял минимум в 2,4% четвертый месяц подряд, а в октябре ушел еще ниже - 2,3%. При этом с 2012 года показатель колебался около отметки в 5%, а во второй половине 2021 года опустился ближе к 4%. Таким образом, текущий уровень безработицы почти вдвое ниже более привычных для российской экономики.
Такой дефицитный рынок труда разогрел спрос на кадры и рост зарплат: в 2023 году они увеличились на 8,2%, а в прошлом году, по прогнозу Минэкономразвития, прибавят еще 9,2%.
БЕЗРАБОТИЦА
Согласно консенсус-прогнозу агентства, безработица в стране немного отойдет от исторических минимумов и составит 2,6% по итогам года.
"Уровень безработицы будет 2,7%, она вырастет как следствие охлаждения рынка труда", - считает доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Однако, отмечает эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина, есть и другой возможный сценарий: продолжится дефицит кадров, который усиливается демографической составляющей, конкуренцией за кадры и невысокой производительностью труда. "Тогда с учетом рекордного уровня октябрьской безработицы в 2,3% он может зафиксироваться на ближайшие полгода", - добавила она.
ЗАРПЛАТЫ
Поскольку напряжённость на рынке труда все равно сохранится, это будет поддерживать рост зарплат. При этом темпы немного замедлятся - до 6,6%, согласно консенсус-прогнозу.
"Перегретый рынок труда начнет охлаждаться под влиянием снижения инвестиционной активности и охлаждения экономики. Прежнего быстрого роста зарплат в 2025 году мы не увидим", - говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, хотя ждет их роста на уровне 7-8%.
Чуть более медленные темпы роста ждет директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. "С учетом ожиданий по замедлению темпов роста спроса на труд, разумно ожидать и замедления роста заработных плат в 2025 году, тем не менее есть основания полагать, что и в 2025 году они вырастут сильнее, чем на 10%: на 12-13% в номинале, что соответствует темпам роста 6-7% в реальном выражении", - сказал он.
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
Эксперт рассказал, как рост зарплат угрожает российскому бизнесу
Вчера, 13:59
 
РОССИЯрынок трудабезработицазарплата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала