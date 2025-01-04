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Аналитики ждут в 2025 году охлаждения рынка труда в России

Аналитики ждут в 2025 году охлаждения рынка труда в России - 04.01.2025, ПРАЙМ

Аналитики ждут в 2025 году охлаждения рынка труда в России

Ожидаемое замедление экономического роста и инвестиционной активности в России в 2025 году приведет к охлаждению перегретого рынка труда и снижению темпов роста | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T08:36+0300

2025-01-04T08:36+0300

2025-01-04T08:36+0300

россия

рынок труда

безработица

зарплата

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Ожидаемое замедление экономического роста и инвестиционной активности в России в 2025 году приведет к охлаждению перегретого рынка труда и снижению темпов роста зарплат, считают опрошенные РИА Новости аналитики. По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре 2024 года сохранял минимум в 2,4% четвертый месяц подряд, а в октябре ушел еще ниже - 2,3%. При этом с 2012 года показатель колебался около отметки в 5%, а во второй половине 2021 года опустился ближе к 4%. Таким образом, текущий уровень безработицы почти вдвое ниже более привычных для российской экономики. Такой дефицитный рынок труда разогрел спрос на кадры и рост зарплат: в 2023 году они увеличились на 8,2%, а в прошлом году, по прогнозу Минэкономразвития, прибавят еще 9,2%. БЕЗРАБОТИЦА Согласно консенсус-прогнозу агентства, безработица в стране немного отойдет от исторических минимумов и составит 2,6% по итогам года. "Уровень безработицы будет 2,7%, она вырастет как следствие охлаждения рынка труда", - считает доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Однако, отмечает эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина, есть и другой возможный сценарий: продолжится дефицит кадров, который усиливается демографической составляющей, конкуренцией за кадры и невысокой производительностью труда. "Тогда с учетом рекордного уровня октябрьской безработицы в 2,3% он может зафиксироваться на ближайшие полгода", - добавила она. ЗАРПЛАТЫ Поскольку напряжённость на рынке труда все равно сохранится, это будет поддерживать рост зарплат. При этом темпы немного замедлятся - до 6,6%, согласно консенсус-прогнозу. "Перегретый рынок труда начнет охлаждаться под влиянием снижения инвестиционной активности и охлаждения экономики. Прежнего быстрого роста зарплат в 2025 году мы не увидим", - говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, хотя ждет их роста на уровне 7-8%. Чуть более медленные темпы роста ждет директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. "С учетом ожиданий по замедлению темпов роста спроса на труд, разумно ожидать и замедления роста заработных плат в 2025 году, тем не менее есть основания полагать, что и в 2025 году они вырастут сильнее, чем на 10%: на 12-13% в номинале, что соответствует темпам роста 6-7% в реальном выражении", - сказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок труда, безработица, зарплата