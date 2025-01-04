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Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха - 04.01.2025, ПРАЙМ

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Самолет "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно сел в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха из-за технической неисправности вскоре после взлета из... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T05:04+0300

2025-01-04T05:04+0300

2025-01-04T05:04+0300

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КАИР, 4 янв - ПРАЙМ. Самолет "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно сел в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха из-за технической неисправности вскоре после взлета из воздушной гавани, сообщает министерство гражданской авиации Египта. "В пятницу вечером в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла благополучная экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании "Уральские авиалинии", который направлялся из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Екатеринбурга в России", - говорится в заявлении министерства. Согласно заявлению, посадка самолета, на борту которого находились 236 пассажиров, состоялась после сообщения от командира воздушного судна о технической неисправности одного из двигателей. "В 16.55 (17.55 мск) самолет благополучно приземлился в аэропорту и был направлен на специально отведенное место. Все пассажиры были благополучно доставлены в зал международных вылетов. Все компетентные технические группы провели необходимые процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ", - отметило египетское министерство.

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бизнес, шарм-эш-шейх, каир, египет, уральские авиалинии