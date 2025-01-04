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В ФРГ расследовали причины массового технического сбоя в работе аэропортов - 04.01.2025, ПРАЙМ
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В ФРГ расследовали причины массового технического сбоя в работе аэропортов
В ФРГ расследовали причины массового технического сбоя в работе аэропортов - 04.01.2025, ПРАЙМ
В ФРГ расследовали причины массового технического сбоя в работе аэропортов
Сбой в компьютерной системе для проверки данных пассажиров, произошедший в пятницу в аэропортах Германии, не был следствием кибератаки, сообщил в субботу... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T20:33+0300
2025-01-04T20:33+0300
происшествия
германия
массовый сбой
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Сбой в компьютерной системе для проверки данных пассажиров, произошедший в пятницу в аэропортах Германии, не был следствием кибератаки, сообщил в субботу официальный представитель МВД ФРГ информационному агентству DPA.В пятницу во всех немецких аэропортах перестала работать компьютерная система полиции, предназначенная для проверки данных пассажиров из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Из-за сбоя в аэропортах образовались большие очереди. "В данный момент нет никаких признаков, что это была хакерская атака или какой-либо ещё инцидент, связанный с IT-безопасностью", - сказал представитель ведомства. По его словам, сбой произошёл в информационной системе, которой управляет федеральное ведомство уголовной полиции.
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германия, массовый сбой
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, массовый сбой
20:33 04.01.2025
 
В ФРГ расследовали причины массового технического сбоя в работе аэропортов

МВД: технический сбой в работе аэропортов Германии не был следствием кибератаки

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Сбой в компьютерной системе для проверки данных пассажиров, произошедший в пятницу в аэропортах Германии, не был следствием кибератаки, сообщил в субботу официальный представитель МВД ФРГ информационному агентству DPA.
В пятницу во всех немецких аэропортах перестала работать компьютерная система полиции, предназначенная для проверки данных пассажиров из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Из-за сбоя в аэропортах образовались большие очереди.
"В данный момент нет никаких признаков, что это была хакерская атака или какой-либо ещё инцидент, связанный с IT-безопасностью", - сказал представитель ведомства.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
Bild: во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции
Вчера, 18:30
По его словам, сбой произошёл в информационной системе, которой управляет федеральное ведомство уголовной полиции.
 
ПроисшествияГЕРМАНИЯмассовый сбой
 
 
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