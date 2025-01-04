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"Не кормите тролля". Шольц рассказал о своем отношении к Маску

"Не кормите тролля". Шольц рассказал о своем отношении к Маску - 04.01.2025, ПРАЙМ

"Не кормите тролля". Шольц рассказал о своем отношении к Маску

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал троллем американского миллиардера Илона Маска, который называл его дураком, и заявил, что не будет бороться за его расположение. | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T13:22+0300

2025-01-04T13:22+0300

2025-01-04T13:23+0300

германия

олаф шольц

илон маск

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал троллем американского миллиардера Илона Маска, который называл его дураком, и заявил, что не будет бороться за его расположение. "Я не считаю, что можно завоевать расположение господина Маска. Я с радостью оставляю это другим", - сказал Шольц изданию Stern. "В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание резкими высказываниями. Правило такое: не кормите тролля", - добавил канцлер. По словам Шольца, социал-демократы с XIX века привыкли к тому, что богатые медиамагнаты публично ругают их политику. "В этом нет ничего нового. Надо сохранять хладнокровие", - считает канцлер, заявив, что "гораздо больше оскорблений" его беспокоит то, что Маск поддерживает партию АдГ ("Альтернатива для Германии"), "которая проповедует сближение с Россией" и "хочет ослабления трансатлантических отношений". Шольц также отверг заявления Маска о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер - тиран. "Федеральный президент не является антидемократическим тираном, а Германия — сильная и стабильная демократия. Маск может говорить все, что хочет. В Германии все основано на воле граждан, а не на вводящих в заблуждение заявлениях американского миллиардера США", - заключил канцлер. Ранее Маск написал в статье для газеты Welt, что АдГ - единственная политическая сила Германии, способная спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска. В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что поддержка правой партии "Альтернатива для Германии" Маском является попыткой повлиять на немецкие выборы. Третьего января сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель анонсировала диалог с Маском, который будет транслироваться 9 января.

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германия, олаф шольц, илон маск