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Правительство намерено усилить наказание за экономические преступления - 04.01.2025, ПРАЙМ
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Правительство намерено усилить наказание за экономические преступления
Правительство намерено усилить наказание за экономические преступления - 04.01.2025, ПРАЙМ
Правительство намерено усилить наказание за экономические преступления
Правительство РФ планирует до декабря 2025 года внести в Госдуму законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части увеличения размеров штрафов за... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T15:50+0300
2025-01-04T15:51+0300
экономика
законопроект
повышение штрафов
экономические преступления
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует до декабря 2025 года внести в Госдуму законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части увеличения размеров штрафов за отдельные преступления экономической направленности, сообщается в одобренном плане законопроектной деятельности кабмина на 2025 год, опубликованном на портале правовых актов. "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ (в части увеличения размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности)", - гласит пункт плана. Ответственным за подготовку законопроекта назначен Минюст, в июне документ должен быть представлен в правительство, а в декабре - в Госдуму. Также правительство планирует в марте 2026 года внести в Госдуму законопроект об изменениях в Административный кодекс РФ, касающийся введения новых составов административных правонарушений за повторное несоблюдение законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Ранее правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2025 году. План состоит из шести разделов и включает законопроекты, нацеленные на развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни граждан, сбалансированное региональное и научно-технологическое развитие, создание условий для дальнейшего экономического роста, развитие отраслей экономики, повышение качества государственного управления. В течение года план будет актуализироваться и дополняться.
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законопроект, повышение штрафов, экономические преступления
Экономика, законопроект, повышение штрафов, экономические преступления
15:50 04.01.2025 (обновлено: 15:51 04.01.2025)
 
Правительство намерено усилить наказание за экономические преступления

Кабмин подготовит законопроект о повышении штрафов за экономические преступления

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует до декабря 2025 года внести в Госдуму законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части увеличения размеров штрафов за отдельные преступления экономической направленности, сообщается в одобренном плане законопроектной деятельности кабмина на 2025 год, опубликованном на портале правовых актов.
"О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ (в части увеличения размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности)", - гласит пункт плана.
Ответственным за подготовку законопроекта назначен Минюст, в июне документ должен быть представлен в правительство, а в декабре - в Госдуму.
Также правительство планирует в марте 2026 года внести в Госдуму законопроект об изменениях в Административный кодекс РФ, касающийся введения новых составов административных правонарушений за повторное несоблюдение законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях.
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31 декабря 2024, 14:32
Ранее правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2025 году. План состоит из шести разделов и включает законопроекты, нацеленные на развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни граждан, сбалансированное региональное и научно-технологическое развитие, создание условий для дальнейшего экономического роста, развитие отраслей экономики, повышение качества государственного управления. В течение года план будет актуализироваться и дополняться.
 
Экономиказаконопроектповышение штрафовэкономические преступления
 
 
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