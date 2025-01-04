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Правительство намерено усилить наказание за экономические преступления
Правительство намерено усилить наказание за экономические преступления - 04.01.2025, ПРАЙМ
Правительство намерено усилить наказание за экономические преступления
Правительство РФ планирует до декабря 2025 года внести в Госдуму законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части увеличения размеров штрафов за... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T15:50+0300
2025-01-04T15:50+0300
2025-01-04T15:51+0300
экономика
законопроект
повышение штрафов
экономические преступления
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует до декабря 2025 года внести в Госдуму законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части увеличения размеров штрафов за отдельные преступления экономической направленности, сообщается в одобренном плане законопроектной деятельности кабмина на 2025 год, опубликованном на портале правовых актов. "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ (в части увеличения размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности)", - гласит пункт плана. Ответственным за подготовку законопроекта назначен Минюст, в июне документ должен быть представлен в правительство, а в декабре - в Госдуму. Также правительство планирует в марте 2026 года внести в Госдуму законопроект об изменениях в Административный кодекс РФ, касающийся введения новых составов административных правонарушений за повторное несоблюдение законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Ранее правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2025 году. План состоит из шести разделов и включает законопроекты, нацеленные на развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни граждан, сбалансированное региональное и научно-технологическое развитие, создание условий для дальнейшего экономического роста, развитие отраслей экономики, повышение качества государственного управления. В течение года план будет актуализироваться и дополняться.
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законопроект, повышение штрафов, экономические преступления
Экономика, законопроект, повышение штрафов, экономические преступления
Правительство намерено усилить наказание за экономические преступления
Кабмин подготовит законопроект о повышении штрафов за экономические преступления
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует до декабря 2025 года внести в Госдуму законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части увеличения размеров штрафов за отдельные преступления экономической направленности, сообщается в одобренном плане законопроектной деятельности кабмина на 2025 год, опубликованном на портале правовых актов.
"О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ (в части увеличения размеров штрафов за совершение отдельных преступлений экономической направленности)", - гласит пункт плана.
Ответственным за подготовку законопроекта назначен Минюст, в июне документ должен быть представлен в правительство, а в декабре - в Госдуму.
Также правительство планирует в марте 2026 года внести в Госдуму законопроект об изменениях в Административный кодекс РФ, касающийся введения новых составов административных правонарушений за повторное несоблюдение законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях.
В России ввели новые правила и повысили штрафы для водителей
Ранее правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2025 году. План состоит из шести разделов и включает законопроекты, нацеленные на развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни граждан, сбалансированное региональное и научно-технологическое развитие, создание условий для дальнейшего экономического роста, развитие отраслей экономики, повышение качества государственного управления. В течение года план будет актуализироваться и дополняться.