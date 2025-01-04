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Эксперт предрек заключение Россией и США договора на смену СНВ-3

Эксперт предрек заключение Россией и США договора на смену СНВ-3 - 04.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт предрек заключение Россией и США договора на смену СНВ-3

По окончании срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2026 году Москва и Вашингтон могут подписать новое соглашение. Такое | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T11:50+0300

2025-01-04T11:50+0300

2025-01-04T11:50+0300

россия

сша

снв-3

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МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. По окончании срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2026 году Москва и Вашингтон могут подписать новое соглашение. Такое предположение в беседе с агентством РИА Новости сделал профессор Корнеллского университета Ричард Бэнсель.Отмечается, что новый договор будет предполагать новый контроль над вооружением и минимизирует риски использования ядерного оружия во время президентства вновь избранного главы Белого дома Дональда Трампа."Я верю, что Соединенные Штаты подпишут новое соглашение о ядерном оружии с Россией. Однако переговоры будут довольно сложными, и по этой причине нам не следует ожидать достижения соглашения вскоре после истечения срока действия СНВ", – сказал Бэнсель.Однако он заявил, что вопрос подписания нового соглашения не будет стоять в приоритете, потому что администрация Трампа будет сосредоточена в основном на внутренней повестке.В то же время другой собеседник издания, профессор политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивит, предположил, что и Москва, и Вашингтон будут заинтересованы в заключении нового договора после истечения срока действия СНВ-3 "из-за высокой стоимости для обеих стран поддержания существующих ядерных арсеналов".При этом оба эксперта исключили возможность присоединения Китая (как и любой другой ядерной державы) к новому договору о контроле над вооружениями между РФ и США.

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россия, сша, снв-3