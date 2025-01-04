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На Западе назвали одно решения Трампа, которое может уничтожить НАТО - 04.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе назвали одно решения Трампа, которое может уничтожить НАТО
На Западе назвали одно решения Трампа, которое может уничтожить НАТО - 04.01.2025, ПРАЙМ
На Западе назвали одно решения Трампа, которое может уничтожить НАТО
Желание лидера американской президентской гонки Дональда Трампа присоединить Гренландию к США может иметь серьезные последствия для Североатлантического... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T11:30+0300
2025-01-04T11:30+0300
сша
гренландия
нато
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Желание лидера американской президентской гонки Дональда Трампа присоединить Гренландию к США может иметь серьезные последствия для Североатлантического альянса, пишет издание The Hill.По мнению издания, "попытка Трампа захватить Гренландию, несмотря на возражения Дании — члена НАТО, могла бы означать конец альянса, поскольку ни одно объединение не может функционировать, если одна из его ведущих стран нарушает территориальную целостность другого участника".В декабре Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что для Вашингтона владение Гренландией является "абсолютной необходимостью". Это заявление было сделано в контексте назначения нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В ответ на слова Трампа премьер Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров не подлежит продаже и никогда не будет продаваться.Кроме того, Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и политолог-американист, отметил в интервью РИА Новости, что риторика Трампа о покупке Гренландии может быть попыткой добиться более выгодных условий для размещения американской военной инфраструктуры на острове.
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сша
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сша, гренландия, нато
США, Гренландия, НАТО
11:30 04.01.2025
 
На Западе назвали одно решения Трампа, которое может уничтожить НАТО

The Hill: присоединение Дональдом Трампом Гренландии к США станет концом НАТО

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Желание лидера американской президентской гонки Дональда Трампа присоединить Гренландию к США может иметь серьезные последствия для Североатлантического альянса, пишет издание The Hill.
По мнению издания, "попытка Трампа захватить Гренландию, несмотря на возражения Дании — члена НАТО, могла бы означать конец альянса, поскольку ни одно объединение не может функционировать, если одна из его ведущих стран нарушает территориальную целостность другого участника".
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Вчера, 22:46
В декабре Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что для Вашингтона владение Гренландией является "абсолютной необходимостью". Это заявление было сделано в контексте назначения нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В ответ на слова Трампа премьер Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров не подлежит продаже и никогда не будет продаваться.
Кроме того, Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и политолог-американист, отметил в интервью РИА Новости, что риторика Трампа о покупке Гренландии может быть попыткой добиться более выгодных условий для размещения американской военной инфраструктуры на острове.
 
СШАГренландияНАТО
 
 
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