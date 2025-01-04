https://1prime.ru/20250104/terakt-854021227.html

Появились новые подробности теракта в Новом Орлеане

Появились новые подробности теракта в Новом Орлеане - 04.01.2025, ПРАЙМ

Появились новые подробности теракта в Новом Орлеане

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане заложил две бомбы в месте атаки, однако они не сработали по неустановленной причине, сообщает издание New York Times,... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T11:20+0300

2025-01-04T11:20+0300

2025-01-04T11:20+0300

происшествия

сша

теракт

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане заложил две бомбы в месте атаки, однако они не сработали по неустановленной причине, сообщает издание New York Times, ссылаясь на информацию ФБР.Ранее источники утверждали, что 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, подозреваемый в организации этого террористического акта, создал в своем доме "мастерскую" для изготовления взрывных устройств.Согласно данным издания, "мужчина, который в начале нового года на пикапе врезался в толпу на многолюдной улице в Новом Орлеане, намеревался использовать передатчик для активации двух взрывных устройств, которые он установил недалеко от места происшествия".Джаббар, как утверждается, разместил оба устройства на Бурбон-стрит, знаменитом месте для проведения вечеринок. Причины того, почему взрывы не произошли, не ясны: возможно, он не активировал передатчик или устройства оказались неисправны.ФБР подтвердило агентству РИА Новости, что 1 января около 3:15 по местному времени грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в исторической части города, в результате чего 15 человек погибли и еще 35 получили ранения. Подозреваемый также открыл огонь по полицейским, убив двоих, и был ликвидирован в ответном огне.По информации ФБР, Шамсуд-Дин Джаббар — 42-летний гражданин США из Техаса. В автомобиле, на котором он совершил атаку, была обнаружена символика террористической группировки ИГ, признанной в РФ экстремистской.

https://1prime.ru/20250102/terakt-853997373.html

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сша, теракт