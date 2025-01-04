МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Европа, несмотря на политическую риторику и санкции против России, продолжает активно закупать товары российского экспорта, включая удобрения. При этом Польша, в частности, занимает лидирующие позиции в этом процессе.Так, сянваря по сентябрь 2024 года эта страна импортировала 952 тысячи тонн российских удобрений, что на 140 процентов превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Этот рекордный импорт оценивается в 1,3 миллиарда злотых (или в 325 миллионов долларов), и объем закупок растет.В этом случае имеется несколько аспектов. Во-первых - политическая риторика и экономические реалии. После начала СВО и введения санкций против России многие страны Европы заявили о намерении сократить зависимость от российских товаров. Однако реальность такова, что многие страны, включая Польшу, продолжают закупать российские удобрения, что ставит под сомнение искренность политических заявлений.Во-вторых, удобрения играют критическую роль в сельском хозяйстве, и их нехватка может привести к снижению урожайности. Польша, как один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Европе, нуждается в стабильных поставках удобрений для поддержания своей аграрной экономики. В-третьих, российские удобрения часто предлагаются по конкурентоспособным ценам и высокого качества. Это делает их привлекательными для польских фермеров, которые стремятся минимизировать затраты и максимизировать урожай.Кроме того, несмотря на усилия по поиску альтернативных поставщиков, таких как страны Ближнего Востока или Северной Африки, многие польские компании сталкиваются с проблемами в логистике, что усиливает зависимость от российских поставок.Ситуация с закупками удобрений подчеркивает двойные стандарты в политике стран ЕС. С одной стороны, они осуждают действия России, с другой — продолжают вести бизнес, что может вызвать недовольство среди части населения и политических оппонентов.В целом продолжение закупок может рано или поздно привести к укреплению экономических связей между Польшей и Россией, что может быть воспринято как предательство со стороны других стран ЕС, которые стремятся к более жесткой конфронтации.Автор - Константин Лебедев, доктор экономических наук, профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Европа, несмотря на политическую риторику и санкции против России, продолжает активно закупать товары российского экспорта, включая удобрения. При этом Польша, в частности, занимает лидирующие позиции в этом процессе.
Так, сянваря по сентябрь 2024 года эта страна импортировала 952 тысячи тонн российских удобрений, что на 140 процентов превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Этот рекордный импорт оценивается в 1,3 миллиарда злотых (или в 325 миллионов долларов), и объем закупок растет.
В этом случае имеется несколько аспектов. Во-первых - политическая риторика и экономические реалии. После начала СВО и введения санкций против России многие страны Европы заявили о намерении сократить зависимость от российских товаров. Однако реальность такова, что многие страны, включая Польшу, продолжают закупать российские удобрения, что ставит под сомнение искренность политических заявлений.
Во-вторых, удобрения играют критическую роль в сельском хозяйстве, и их нехватка может привести к снижению урожайности. Польша, как один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Европе, нуждается в стабильных поставках удобрений для поддержания своей аграрной экономики. В-третьих, российские удобрения часто предлагаются по конкурентоспособным ценам и высокого качества. Это делает их привлекательными для польских фермеров, которые стремятся минимизировать затраты и максимизировать урожай.
Кроме того, несмотря на усилия по поиску альтернативных поставщиков, таких как страны Ближнего Востока или Северной Африки, многие польские компании сталкиваются с проблемами в логистике, что усиливает зависимость от российских поставок.
Ситуация с закупками удобрений подчеркивает двойные стандарты в политике стран ЕС. С одной стороны, они осуждают действия России, с другой — продолжают вести бизнес, что может вызвать недовольство среди части населения и политических оппонентов.
В целом продолжение закупок может рано или поздно привести к укреплению экономических связей между Польшей и Россией, что может быть воспринято как предательство со стороны других стран ЕС, которые стремятся к более жесткой конфронтации.
Автор - Константин Лебедев, доктор экономических наук, профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета
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