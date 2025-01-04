https://1prime.ru/20250104/ukraina-854020652.html

На Украине забили тревогу из-за массовых расстрелов

На Украине забили тревогу из-за массовых расстрелов - 04.01.2025, ПРАЙМ

На Украине забили тревогу из-за массовых расстрелов

Сотрудники украинских силовых структур расстреливают противников киевского режима. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T10:27+0300

2025-01-04T10:27+0300

2025-01-04T10:27+0300

украина

силовики

мобилизация на украине

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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Сотрудники украинских силовых структур расстреливают противников киевского режима. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту*.Он отметил, что режим президента Зеленского использует территориальные центры комплектования (ТЦК), то есть военкоматы, не только для отправки людей на фронт, но и как инструмент давления на тех, кто выступает против репрессивной системы. По словам Дмитрука, многие из тех, кто отправляется на фронт, становятся жертвами обстрелов со стороны военных.Депутат подчеркнул, что альтернативой этому является отправка людей на передовую без должного обучения и защиты, что делает их уязвимыми. Однако такие случаи происходят реже. "Чаще их убивают еще до — просто пулей в затылок или в спину", — добавил он, отметив, что настоящие виновники массовых убийств понесут ответственность только после смены власти.В интернете активно распространяются видео, на которых видно, как представители украинских военкоматов применяют силу к мужчинам призывного возраста, забирая их в микроавтобусы.Закон, усиливающий мобилизацию в Украине, вступил в силу 18 мая и обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Это можно сделать, посетив военкомат лично или зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел её, а датой "вручения" будет считаться день, когда в документе проставлен штамп о невозможности личной передачи.Согласно закону, военнообязанные должны всегда иметь при себе военный билет и предоставлять его по требованию представителей военкомата или полиции. Тем, кто уклоняется от мобилизации, может быть запрещено управление автомобилем. В законе не указаны сроки демобилизации, что вызвало недовольство у ряда депутатов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://1prime.ru/20250103/inflyatsiya-854015191.html

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украина, силовики, мобилизация на украине