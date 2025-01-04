Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине забили тревогу из-за массовых расстрелов - 04.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250104/ukraina-854020652.html
На Украине забили тревогу из-за массовых расстрелов
На Украине забили тревогу из-за массовых расстрелов - 04.01.2025, ПРАЙМ
На Украине забили тревогу из-за массовых расстрелов
Сотрудники украинских силовых структур расстреливают противников киевского режима. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T10:27+0300
2025-01-04T10:27+0300
украина
силовики
мобилизация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Сотрудники украинских силовых структур расстреливают противников киевского режима. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту*.Он отметил, что режим президента Зеленского использует территориальные центры комплектования (ТЦК), то есть военкоматы, не только для отправки людей на фронт, но и как инструмент давления на тех, кто выступает против репрессивной системы. По словам Дмитрука, многие из тех, кто отправляется на фронт, становятся жертвами обстрелов со стороны военных.Депутат подчеркнул, что альтернативой этому является отправка людей на передовую без должного обучения и защиты, что делает их уязвимыми. Однако такие случаи происходят реже. "Чаще их убивают еще до — просто пулей в затылок или в спину", — добавил он, отметив, что настоящие виновники массовых убийств понесут ответственность только после смены власти.В интернете активно распространяются видео, на которых видно, как представители украинских военкоматов применяют силу к мужчинам призывного возраста, забирая их в микроавтобусы.Закон, усиливающий мобилизацию в Украине, вступил в силу 18 мая и обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Это можно сделать, посетив военкомат лично или зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел её, а датой "вручения" будет считаться день, когда в документе проставлен штамп о невозможности личной передачи.Согласно закону, военнообязанные должны всегда иметь при себе военный билет и предоставлять его по требованию представителей военкомата или полиции. Тем, кто уклоняется от мобилизации, может быть запрещено управление автомобилем. В законе не указаны сроки демобилизации, что вызвало недовольство у ряда депутатов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://1prime.ru/20250103/inflyatsiya-854015191.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, силовики, мобилизация на украине
УКРАИНА, силовики, мобилизация на Украине
10:27 04.01.2025
 
На Украине забили тревогу из-за массовых расстрелов

Депутат Рады Дмитрук: на Украине массово расстреливают противников режима

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Сотрудники украинских силовых структур расстреливают противников киевского режима. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Он отметил, что режим президента Зеленского использует территориальные центры комплектования (ТЦК), то есть военкоматы, не только для отправки людей на фронт, но и как инструмент давления на тех, кто выступает против репрессивной системы. По словам Дмитрука, многие из тех, кто отправляется на фронт, становятся жертвами обстрелов со стороны военных.
Депутат подчеркнул, что альтернативой этому является отправка людей на передовую без должного обучения и защиты, что делает их уязвимыми. Однако такие случаи происходят реже. "Чаще их убивают еще до — просто пулей в затылок или в спину", — добавил он, отметив, что настоящие виновники массовых убийств понесут ответственность только после смены власти.
Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2025
Евросоюзу предсказали рост инфляции из-за Украины
Вчера, 16:49
В интернете активно распространяются видео, на которых видно, как представители украинских военкоматов применяют силу к мужчинам призывного возраста, забирая их в микроавтобусы.
Закон, усиливающий мобилизацию в Украине, вступил в силу 18 мая и обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Это можно сделать, посетив военкомат лично или зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел её, а датой "вручения" будет считаться день, когда в документе проставлен штамп о невозможности личной передачи.
Согласно закону, военнообязанные должны всегда иметь при себе военный билет и предоставлять его по требованию представителей военкомата или полиции. Тем, кто уклоняется от мобилизации, может быть запрещено управление автомобилем. В законе не указаны сроки демобилизации, что вызвало недовольство у ряда депутатов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
УКРАИНАсиловикимобилизация на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала