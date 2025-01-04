https://1prime.ru/20250104/ukraina-854022986.html

На Украине рассказали, как граждане наказывают киевский режим

На Украине рассказали, как граждане наказывают киевский режим - 04.01.2025, ПРАЙМ

На Украине рассказали, как граждане наказывают киевский режим

Экс-премьер Николай Азаров написал в своем Telegram-канале, что украинцы продолжают оказывать давление на киевский режим, сокращая денежные переводы из-за... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T14:51+0300

2025-01-04T14:51+0300

2025-01-04T14:51+0300

украина

денежные переводы

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МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. Экс-премьер Николай Азаров написал в своем Telegram-канале, что украинцы продолжают оказывать давление на киевский режим, сокращая денежные переводы из-за рубежа. Так, он напомнил, что в 2021 году жители Украины отправили домой рекордные 15 миллиардов долларов, однако с каждым годом эта сумма, по мнению Азарова, резко сокращается. По его словам, в 2022 году переводы составили 12,5 миллиарда долларов, а в 2023 году — лишь 11,5 миллиарда долларов.Азаров также отметил, что тенденция к снижению продолжается в 2024 году. За первые пять месяцев этого года украинцы перевели на 376 миллионов долларов меньше, чем за аналогичный период 2023 года, что составляет снижение на 8,59 процента. Он добавил, что количество людей, желающих вернуться в Украину, уменьшается с каждым днем, и все больше украинцев перестают считать страну своим домом из-за политики Зеленского и ухудшающейся ситуации в стране.

https://1prime.ru/20250103/zelenskiy-854009195.html

украина

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украина, денежные переводы