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На Украине рассказали, как граждане наказывают киевский режим
На Украине рассказали, как граждане наказывают киевский режим - 04.01.2025, ПРАЙМ
На Украине рассказали, как граждане наказывают киевский режим
Экс-премьер Николай Азаров написал в своем Telegram-канале, что украинцы продолжают оказывать давление на киевский режим, сокращая денежные переводы из-за... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T14:51+0300
2025-01-04T14:51+0300
2025-01-04T14:51+0300
украина
денежные переводы
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МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ. Экс-премьер Николай Азаров написал в своем Telegram-канале, что украинцы продолжают оказывать давление на киевский режим, сокращая денежные переводы из-за рубежа. Так, он напомнил, что в 2021 году жители Украины отправили домой рекордные 15 миллиардов долларов, однако с каждым годом эта сумма, по мнению Азарова, резко сокращается. По его словам, в 2022 году переводы составили 12,5 миллиарда долларов, а в 2023 году — лишь 11,5 миллиарда долларов.Азаров также отметил, что тенденция к снижению продолжается в 2024 году. За первые пять месяцев этого года украинцы перевели на 376 миллионов долларов меньше, чем за аналогичный период 2023 года, что составляет снижение на 8,59 процента. Он добавил, что количество людей, желающих вернуться в Украину, уменьшается с каждым днем, и все больше украинцев перестают считать страну своим домом из-за политики Зеленского и ухудшающейся ситуации в стране.
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украина, денежные переводы
УКРАИНА, денежные переводы
На Украине рассказали, как граждане наказывают киевский режим
Азаров: украинцы наказывают киевский режим, сокращая переводы из-за границы
МОСКВА, 4 янв – ПРАЙМ.
Экс-премьер Николай Азаров написал в своем Telegram-канале
, что украинцы продолжают оказывать давление на киевский режим, сокращая денежные переводы из-за рубежа.
Так, он напомнил, что в 2021 году жители Украины отправили домой рекордные 15 миллиардов долларов, однако с каждым годом эта сумма, по мнению Азарова, резко сокращается. По его словам, в 2022 году переводы составили 12,5 миллиарда долларов, а в 2023 году — лишь 11,5 миллиарда долларов.
Азаров также отметил, что тенденция к снижению продолжается в 2024 году. За первые пять месяцев этого года украинцы перевели на 376 миллионов долларов меньше, чем за аналогичный период 2023 года, что составляет снижение на 8,59 процента.
Он добавил, что количество людей, желающих вернуться в Украину, уменьшается с каждым днем, и все больше украинцев перестают считать страну своим домом из-за политики Зеленского и ухудшающейся ситуации в стране.
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