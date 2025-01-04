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В Госдепе признались, когда США начали вооружать Украину - 04.01.2025, ПРАЙМ
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В Госдепе признались, когда США начали вооружать Украину
В Госдепе признались, когда США начали вооружать Украину - 04.01.2025, ПРАЙМ
В Госдепе признались, когда США начали вооружать Украину
Соединенные Штаты начали поставлять Украине оружие еще осенью 2021 года - задолго до начала специальной военной операции, признал в беседе с газетой The New... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T15:37+0300
2025-01-04T15:39+0300
вооружения
сша
поставки оружия украине
энтони блинкен
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали поставлять Украине оружие еще осенью 2021 года - задолго до начала специальной военной операции, признал в беседе с газетой The New York Times государственный секретарь США Энтони Блинкен.В частности, госсекретарь заявил: "Мы постарались, чтобы задолго до начала российской... (спецоперации РФ на Украине - прим. ред.), начиная с сентября (2021 года - прим. ред.) и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия".По словам Блинкена, Соединенные Штаты начали поставки вооружения и боеприпасов на Украину, "чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, чтобы обороняться".В числе поставленных в 2021 году вооружений он назвал ПЗРК Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, поставки оружия украине, энтони блинкен
Вооружения, США, поставки оружия Украине, Энтони Блинкен
15:37 04.01.2025 (обновлено: 15:39 04.01.2025)
 
В Госдепе признались, когда США начали вооружать Украину

Блинкен: США начали вооружать Украину задолго до начала СВО

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали поставлять Украине оружие еще осенью 2021 года - задолго до начала специальной военной операции, признал в беседе с газетой The New York Times государственный секретарь США Энтони Блинкен.
В частности, госсекретарь заявил: "Мы постарались, чтобы задолго до начала российской... (спецоперации РФ на Украине - прим. ред.), начиная с сентября (2021 года - прим. ред.) и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия".
По словам Блинкена, Соединенные Штаты начали поставки вооружения и боеприпасов на Украину, "чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, чтобы обороняться".
В числе поставленных в 2021 году вооружений он назвал ПЗРК Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ВооруженияСШАпоставки оружия УкраинеЭнтони Блинкен
 
 
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