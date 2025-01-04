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Захарова ответила на слова Блинкена о вооружении Украины до начала СВО
Захарова ответила на слова Блинкена о вооружении Украины до начала СВО - 04.01.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на слова Блинкена о вооружении Украины до начала СВО
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T19:10+0300
2025-01-04T19:10+0300
2025-01-04T19:12+0300
вооружения
мария захарова
энтони блинкен
поставки оружия украине
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты начали поставлять вооружения Украине задолго до начала российской спецоперации.Захарова отметила, что Российская Федерация много лет говорила и про то, что Соединенные Штаты и Великобритания накачивают оружием Украину, и про учения НАТО в Черном море с нарушением границ Российской Федерации, и про опасное сближение военной авиации Запада с гражданскими лайнерами в российском воздушном пространстве."Поэтому одной из задач СВО является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности нашей страны", - заключила представитель МИД РФ. Ранее Блинкен в беседе с The New York Times признался, что Соединенные Штаты постарались незаметно поставить Украине "большое количество оружия" задолго до начала российской спецоперации - поставки начались в сентябре 2021 года.
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мария захарова, энтони блинкен, поставки оружия украине
Вооружения, Мария Захарова, Энтони Блинкен, поставки оружия Украине
Захарова ответила на слова Блинкена о вооружении Украины до начала СВО
Захарова ответила на признание Блинкена в вооружении Киева задолго до начала СВО
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты начали поставлять вооружения Украине задолго до начала российской спецоперации.
Захарова отметила, что Российская Федерация много лет говорила и про то, что Соединенные Штаты и Великобритания накачивают оружием Украину, и про учения НАТО в Черном море с нарушением границ Российской Федерации, и про опасное сближение военной авиации Запада с гражданскими лайнерами в российском воздушном пространстве.
"Поэтому одной из задач СВО является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности нашей страны", - заключила представитель МИД РФ.
В Госдепе признались, когда США начали вооружать Украину
Ранее Блинкен в беседе с The New York Times признался, что Соединенные Штаты постарались незаметно поставить Украине "большое количество оружия" задолго до начала российской спецоперации - поставки начались в сентябре 2021 года.