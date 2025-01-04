https://1prime.ru/20250104/vooruzhenie-854025621.html

Захарова ответила на слова Блинкена о вооружении Украины до начала СВО

Захарова ответила на слова Блинкена о вооружении Украины до начала СВО - 04.01.2025, ПРАЙМ

Захарова ответила на слова Блинкена о вооружении Украины до начала СВО

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T19:10+0300

2025-01-04T19:10+0300

2025-01-04T19:12+0300

вооружения

мария захарова

энтони блинкен

поставки оружия украине

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты начали поставлять вооружения Украине задолго до начала российской спецоперации.Захарова отметила, что Российская Федерация много лет говорила и про то, что Соединенные Штаты и Великобритания накачивают оружием Украину, и про учения НАТО в Черном море с нарушением границ Российской Федерации, и про опасное сближение военной авиации Запада с гражданскими лайнерами в российском воздушном пространстве."Поэтому одной из задач СВО является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности нашей страны", - заключила представитель МИД РФ. Ранее Блинкен в беседе с The New York Times признался, что Соединенные Штаты постарались незаметно поставить Украине "большое количество оружия" задолго до начала российской спецоперации - поставки начались в сентябре 2021 года.

https://1prime.ru/20250104/vooruzhenie-854023736.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, энтони блинкен, поставки оружия украине