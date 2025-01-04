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ВВП России в 2025 году вырастет на 1,3% - 04.01.2025, ПРАЙМ
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ВВП России в 2025 году вырастет на 1,3%
ВВП России в 2025 году вырастет на 1,3% - 04.01.2025, ПРАЙМ
ВВП России в 2025 году вырастет на 1,3%
ВВП России в 2025 году вырастет на 1,3% против 3,9-4% в прошлом году, а инфляция замедлится до 5,8%, следует из консенсус-прогноза РИА Новости. Главными... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T07:16+0300
2025-01-04T07:16+0300
экономика
владимир путин
дмитрий куликов
михаил васильев
банк россия
банк россии
промсвязьбанк
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. ВВП России в 2025 году вырастет на 1,3% против 3,9-4% в прошлом году, а инфляция замедлится до 5,8%, следует из консенсус-прогноза РИА Новости. Главными факторами торможения экономики будут жесткая политика ЦБ, сохраняющийся дефицит кадров и спад ипотеки, а поддержит рост внутренний спрос. Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 3,9%, а Банка России - 3,5-4%. Одновременно инфляция в ноябре составила 8,88% в годовом выражении, а на 23 декабря была на уровне 9,7%. В 2025 году Минэкономразвития ждет темпы роста ВВП на уровне 2,5%, а Банк России - 0,5-1,5%. Инфляцию ведомства прогнозируют в 4,5% и 4,5-5% соответственно. РОСТ ЭКОНОМИКИ Согласно ожиданиям аналитиков, темпы роста экономики в новом году в среднем составят 1,3%. При этом диапазон оценок широк: от нулевой динамики до роста в 2,5%. "Относительно 2024 года темпы роста в 2025 году замедлятся на фоне жесткой денежно-кредитной политики, консолидации госбюджета и высокой статистической базы 2024 года. Главным драйвером останется внутренний спрос, который продолжит расти за счёт увеличения доходов населения и инвестиционной активности государства и бизнеса", - говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Денис Попов. При этом темпы роста инвестиций замедлятся, предупреждает научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин, это произойдет по причине заметного удорожания заемного финансирования для новых проектов. Помимо того, заметную лепту в торможение экономического роста внесут растущий дефицит сотрудников на рынке труда и замедление китайской экономики, считает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. ИНФЛЯЦИЯ Опрошенные аналитики ждут, что ускорившуюся к концу минувшего года инфляцию в этом году удастся все-таки обуздать, но до таргета в 4% ее замедлить не удастся. "С очень большой вероятностью, в годовом выражении инфляция не опустится ниже 8% до середины 2025 года. В таком случае среднегодовая инфляция 2025 года, вероятно, будет близка к 8%, а в измерении декабрь к декабрю имеет шансы приблизится к 5%", - прогнозирует директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В то же время главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев вовсе допускает, что инфляция по итогам этого года замедлится лишь до 8% с прогнозируемых им 9,8% по итогам 2024 года. Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов при этом ждет, что инфляция постепенно начнет снижаться и выйдет на близкий к целевому уровень под влиянием высокой ключевой ставки ЦБ и по мере затухания бюджетного импульса.
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192
40
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владимир путин, дмитрий куликов, михаил васильев, банк россия, банк россии, промсвязьбанк
Экономика, Владимир Путин, Дмитрий Куликов, Михаил Васильев, банк Россия, Банк России, Промсвязьбанк
07:16 04.01.2025
 
ВВП России в 2025 году вырастет на 1,3%

ВВП России в 2025 году вырастет на 1,3%, инфляция замедлится до 5,8%

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. ВВП России в 2025 году вырастет на 1,3% против 3,9-4% в прошлом году, а инфляция замедлится до 5,8%, следует из консенсус-прогноза РИА Новости. Главными факторами торможения экономики будут жесткая политика ЦБ, сохраняющийся дефицит кадров и спад ипотеки, а поддержит рост внутренний спрос.
Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 3,9%, а Банка России - 3,5-4%. Одновременно инфляция в ноябре составила 8,88% в годовом выражении, а на 23 декабря была на уровне 9,7%.
В 2025 году Минэкономразвития ждет темпы роста ВВП на уровне 2,5%, а Банк России - 0,5-1,5%. Инфляцию ведомства прогнозируют в 4,5% и 4,5-5% соответственно.
РОСТ ЭКОНОМИКИ
Согласно ожиданиям аналитиков, темпы роста экономики в новом году в среднем составят 1,3%. При этом диапазон оценок широк: от нулевой динамики до роста в 2,5%.
"Относительно 2024 года темпы роста в 2025 году замедлятся на фоне жесткой денежно-кредитной политики, консолидации госбюджета и высокой статистической базы 2024 года. Главным драйвером останется внутренний спрос, который продолжит расти за счёт увеличения доходов населения и инвестиционной активности государства и бизнеса", - говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Денис Попов.
При этом темпы роста инвестиций замедлятся, предупреждает научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин, это произойдет по причине заметного удорожания заемного финансирования для новых проектов.
Помимо того, заметную лепту в торможение экономического роста внесут растущий дефицит сотрудников на рынке труда и замедление китайской экономики, считает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.
ИНФЛЯЦИЯ
Опрошенные аналитики ждут, что ускорившуюся к концу минувшего года инфляцию в этом году удастся все-таки обуздать, но до таргета в 4% ее замедлить не удастся.
"С очень большой вероятностью, в годовом выражении инфляция не опустится ниже 8% до середины 2025 года. В таком случае среднегодовая инфляция 2025 года, вероятно, будет близка к 8%, а в измерении декабрь к декабрю имеет шансы приблизится к 5%", - прогнозирует директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
В то же время главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев вовсе допускает, что инфляция по итогам этого года замедлится лишь до 8% с прогнозируемых им 9,8% по итогам 2024 года.
Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов при этом ждет, что инфляция постепенно начнет снижаться и выйдет на близкий к целевому уровень под влиянием высокой ключевой ставки ЦБ и по мере затухания бюджетного импульса.
 
ЭкономикаВладимир ПутинДмитрий КуликовМихаил Васильевбанк РоссияБанк РоссииПромсвязьбанк
 
 
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