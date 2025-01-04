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В Госдуме назвали лживой игрой заявление Блинкена о ядерном оружии - 04.01.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали лживой игрой заявление Блинкена о ядерном оружии
В Госдуме назвали лживой игрой заявление Блинкена о ядерном оружии - 04.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали лживой игрой заявление Блинкена о ядерном оружии
Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик охарактеризовал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T16:08+0300
2025-01-04T16:08+0300
россия
украина
сша
госдума
энтони блинкен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик охарактеризовал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности использования Россией ядерного оружия как "лживую игру". Так, по мнению парламентария, Соединенные Штаты пытаются привлечь Китай на свою сторону, пугая его ядерной угрозой со стороны России. Депутат считает, что цель Блинкена — создать разрыв между Москвой и Пекином в контексте ядерного оружия. Он добавил, что даже в Европе не доверяют США, и возникает вопрос, почему они предполагают, что на доверие отреагирует страна, которую постоянно выставляют в негативном свете.Белик отметил, что Россия ясно дала понять, что вопрос применения ядерного оружия может возникнуть только в ответ на массированную атаку на её территорию. Он подчеркивает, что ни Украина не в состоянии этого сделать, ни НАТО морально готово, что делает любые обсуждения в этой области бессмысленными. Депутат также указал на попытки США отдалить от России её союзников, особенно Китай.По его словам, американский Госдеп стремится запугивать угрозой, которой на самом деле не существует. Он отметил, что Блинкен пытается навязать убеждение, что Россия непредсказуема и может в любой момент начать ядерную войну, что якобы представляет опасность для всего мира. Однако, по мнению Белика, мир уже осознал, что ложь и действия правительства США часто идут рука об руку.
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россия, украина, сша, госдума, энтони блинкен
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Госдума, Энтони Блинкен
16:08 04.01.2025
 
В Госдуме назвали лживой игрой заявление Блинкена о ядерном оружии

Белик: заявление Блинкена о применении РФ ядерного оружия - лживая игра

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик охарактеризовал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности использования Россией ядерного оружия как "лживую игру".
Так, по мнению парламентария, Соединенные Штаты пытаются привлечь Китай на свою сторону, пугая его ядерной угрозой со стороны России. Депутат считает, что цель Блинкена — создать разрыв между Москвой и Пекином в контексте ядерного оружия. Он добавил, что даже в Европе не доверяют США, и возникает вопрос, почему они предполагают, что на доверие отреагирует страна, которую постоянно выставляют в негативном свете.
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15:37
Белик отметил, что Россия ясно дала понять, что вопрос применения ядерного оружия может возникнуть только в ответ на массированную атаку на её территорию. Он подчеркивает, что ни Украина не в состоянии этого сделать, ни НАТО морально готово, что делает любые обсуждения в этой области бессмысленными. Депутат также указал на попытки США отдалить от России её союзников, особенно Китай.
По его словам, американский Госдеп стремится запугивать угрозой, которой на самом деле не существует. Он отметил, что Блинкен пытается навязать убеждение, что Россия непредсказуема и может в любой момент начать ядерную войну, что якобы представляет опасность для всего мира. Однако, по мнению Белика, мир уже осознал, что ложь и действия правительства США часто идут рука об руку.
 
РОССИЯУКРАИНАСШАГосдумаЭнтони Блинкен
 
 
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