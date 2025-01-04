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Лихачев рассказал о ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС - 04.01.2025, ПРАЙМ
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Лихачев рассказал о ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС
Лихачев рассказал о ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС - 04.01.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности находится под полнейшим контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T22:31+0300
2025-01-04T22:31+0300
энергетика
алексей лихачев
ситуация
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности находится под полнейшим контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сразу хочу сказать, что Запорожская АЭС, вся ситуация под полнейшим контролем с точки зрения ядерных технологий", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". При этом со стороны ВСУ продолжаются обстрелы - "и береговой линии, и прилетают на территорию станции, было несколько терактов в городе, но город (Энергодар - ред.) возрождается". "У нас в три раза больше выпускников школ в 2024-м, чем в 2023-м. Это значит, люди возвращаются, дети возвращаются", - добавил Лихачев. "Наша главная мечта – это, конечно, как можно скорее станцию поднять в мощность, начать вырабатывать электроэнергию", - подчеркнул глава "Росатома". Первый замруководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко в рамках визита в Энергодар в канун 2025 года заявил, что уже сейчас нужно готовиться к максимально быстрому запуску всех шести блоков Запорожской АЭС, и что станция будет подключена к энергосистеме России, как только позволит обстановка. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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алексей лихачев, ситуация
Энергетика, Алексей Лихачев, Ситуация
22:31 04.01.2025
 
Лихачев рассказал о ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

Лихачев: ситуация на ЗАЭС с точки зрения ядерной безопасности под контролем

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности находится под полнейшим контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Сразу хочу сказать, что Запорожская АЭС, вся ситуация под полнейшим контролем с точки зрения ядерных технологий", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
При этом со стороны ВСУ продолжаются обстрелы - "и береговой линии, и прилетают на территорию станции, было несколько терактов в городе, но город (Энергодар - ред.) возрождается".
"У нас в три раза больше выпускников школ в 2024-м, чем в 2023-м. Это значит, люди возвращаются, дети возвращаются", - добавил Лихачев.
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"Наша главная мечта – это, конечно, как можно скорее станцию поднять в мощность, начать вырабатывать электроэнергию", - подчеркнул глава "Росатома".
Первый замруководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко в рамках визита в Энергодар в канун 2025 года заявил, что уже сейчас нужно готовиться к максимально быстрому запуску всех шести блоков Запорожской АЭС, и что станция будет подключена к энергосистеме России, как только позволит обстановка.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
 
ЭнергетикаАлексей ЛихачевСитуация
 
 
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