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Лихачев рассказал о ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

Лихачев рассказал о ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС - 04.01.2025, ПРАЙМ

Лихачев рассказал о ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности находится под полнейшим контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T22:31+0300

2025-01-04T22:31+0300

2025-01-04T22:31+0300

энергетика

алексей лихачев

ситуация

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности находится под полнейшим контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сразу хочу сказать, что Запорожская АЭС, вся ситуация под полнейшим контролем с точки зрения ядерных технологий", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". При этом со стороны ВСУ продолжаются обстрелы - "и береговой линии, и прилетают на территорию станции, было несколько терактов в городе, но город (Энергодар - ред.) возрождается". "У нас в три раза больше выпускников школ в 2024-м, чем в 2023-м. Это значит, люди возвращаются, дети возвращаются", - добавил Лихачев. "Наша главная мечта – это, конечно, как можно скорее станцию поднять в мощность, начать вырабатывать электроэнергию", - подчеркнул глава "Росатома". Первый замруководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко в рамках визита в Энергодар в канун 2025 года заявил, что уже сейчас нужно готовиться к максимально быстрому запуску всех шести блоков Запорожской АЭС, и что станция будет подключена к энергосистеме России, как только позволит обстановка. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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алексей лихачев, ситуация