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Правительство готовит законопроект о контроле за иностранными инвестициями

Правительство готовит законопроект о контроле за иностранными инвестициями - 04.01.2025, ПРАЙМ

Правительство готовит законопроект о контроле за иностранными инвестициями

Правительство РФ планирует подготовить законопроект, направленный на совершенствование контроля за сделками иностранных инвесторов в отношении недропользования, | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T15:25+0300

2025-01-04T15:25+0300

2025-01-04T15:26+0300

экономика

законопроект

контроль

иностранный капитал

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует подготовить законопроект, направленный на совершенствование контроля за сделками иностранных инвесторов в отношении недропользования, следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным плана законопроектной деятельности кабмина на 2025 год. "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования осуществления контроля за сделками иностранных инвесторов в отношении российских хозяйственных обществ, осуществляющих недропользование)", - говорится в документе. Ответственными за подготовку законопроекта назначены Федеральная антимонопольная служба (ФАС), заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Срок представления документа в кабмин - июнь, а в Госдуму - ноябрь. Также правительство планирует усовершенствовать нормативно-правовое регулирование права пользования недрами, содержащими драгоценные металлы. Кроме того, должен быть подготовлен законопроект о введении новых составов административных правонарушений за повторное несоблюдение законодательства РФ о драгоценных металлах и камнях.

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законопроект, контроль, иностранный капитал