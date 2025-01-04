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Правительство готовит законопроект о контроле за иностранными инвестициями
Правительство готовит законопроект о контроле за иностранными инвестициями - 04.01.2025, ПРАЙМ
Правительство готовит законопроект о контроле за иностранными инвестициями
Правительство РФ планирует подготовить законопроект, направленный на совершенствование контроля за сделками иностранных инвесторов в отношении недропользования, | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T15:25+0300
2025-01-04T15:25+0300
2025-01-04T15:26+0300
экономика
законопроект
контроль
иностранный капитал
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует подготовить законопроект, направленный на совершенствование контроля за сделками иностранных инвесторов в отношении недропользования, следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным плана законопроектной деятельности кабмина на 2025 год. "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования осуществления контроля за сделками иностранных инвесторов в отношении российских хозяйственных обществ, осуществляющих недропользование)", - говорится в документе. Ответственными за подготовку законопроекта назначены Федеральная антимонопольная служба (ФАС), заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Срок представления документа в кабмин - июнь, а в Госдуму - ноябрь. Также правительство планирует усовершенствовать нормативно-правовое регулирование права пользования недрами, содержащими драгоценные металлы. Кроме того, должен быть подготовлен законопроект о введении новых составов административных правонарушений за повторное несоблюдение законодательства РФ о драгоценных металлах и камнях.
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законопроект, контроль, иностранный капитал
Экономика, законопроект, контроль, иностранный капитал
Правительство готовит законопроект о контроле за иностранными инвестициями
Власти готовят проект о контроле за иностранными инвестициями в недропользовании
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ планирует подготовить законопроект, направленный на совершенствование контроля за сделками иностранных инвесторов в отношении недропользования, следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным плана законопроектной деятельности кабмина на 2025 год.
"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования осуществления контроля за сделками иностранных инвесторов в отношении российских хозяйственных обществ, осуществляющих недропользование)", - говорится в документе.
Ответственными за подготовку законопроекта назначены Федеральная антимонопольная служба (ФАС), заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Срок представления документа в кабмин - июнь, а в Госдуму - ноябрь.
Также правительство планирует усовершенствовать нормативно-правовое регулирование права пользования недрами, содержащими драгоценные металлы.
Минфин объяснил предлагаемые гарантии для новых иностранных инвестиций
Кроме того, должен быть подготовлен законопроект о введении новых составов административных правонарушений за повторное несоблюдение законодательства РФ о драгоценных металлах и камнях.