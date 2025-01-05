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АЭИ: Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми странами

АЭИ: Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми странами - 05.01.2025, ПРАЙМ

АЭИ: Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми странами

Торгово-экономические отношения РФ с государствами Европы оставляют сегодня желать лучшего, но не Москва виновата в этом, Россия готова выстраивать добрые... | 05.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения РФ с государствами Европы оставляют сегодня желать лучшего, но не Москва виновата в этом, Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми зарубежными партнерами, включая ЕС, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Не Москва виновата в том, что торгово-экономические отношения с государствами Европы оставляют желать лучшего. И не Россия отвернулась от Запада. Наша страна открыта, как для ЕС, так и вообще для всех, кто готов выстраивать с ней добрые деловые связи", - сказал он. Сейчас, по его словам, эти отношения идут по-разному, с кем-то лучше, с кем-то хуже. "Например, впервые за десятилетия на первое место в товарообороте с Россией (среди стран ЕС - ред.) вышла Италия, потеснив на этом пьедестале Германию", - заметил собеседник агентства. "Конечно, список поставляемых в настоящее время из ЕС товаров заметно сузился. Сегодня это - медикаменты, предметы ежедневного потребления, разные группы промышленных товаров, то есть исключительно все то, что не попадает под санкции", - подчеркнул вице-президент АЭИ. Кстати, заметил он, несмотря на политическое напряжение, которым отмечены сейчас отношения Москвы и Сеула, товарооборот между нами продолжается. "Южная Корея не хочет окончательно потерять российский рынок и по-прежнему поставляет на него beauty-продукцию и продукты питания", - заключил Леер. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 января в 12.00 мск.

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россия, экспорт, импорт, ес