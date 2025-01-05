Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АЭИ: Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми странами - 05.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250105/aei-854035516.html
АЭИ: Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми странами
АЭИ: Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми странами - 05.01.2025, ПРАЙМ
АЭИ: Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми странами
Торгово-экономические отношения РФ с государствами Европы оставляют сегодня желать лучшего, но не Москва виновата в этом, Россия готова выстраивать добрые... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T17:05+0300
2025-01-05T17:05+0300
экономика
россия
экспорт
импорт
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/00/828580050_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a6a7d51809ef11fbd9c25103e726519e.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения РФ с государствами Европы оставляют сегодня желать лучшего, но не Москва виновата в этом, Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми зарубежными партнерами, включая ЕС, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Не Москва виновата в том, что торгово-экономические отношения с государствами Европы оставляют желать лучшего. И не Россия отвернулась от Запада. Наша страна открыта, как для ЕС, так и вообще для всех, кто готов выстраивать с ней добрые деловые связи", - сказал он. Сейчас, по его словам, эти отношения идут по-разному, с кем-то лучше, с кем-то хуже. "Например, впервые за десятилетия на первое место в товарообороте с Россией (среди стран ЕС - ред.) вышла Италия, потеснив на этом пьедестале Германию", - заметил собеседник агентства. "Конечно, список поставляемых в настоящее время из ЕС товаров заметно сузился. Сегодня это - медикаменты, предметы ежедневного потребления, разные группы промышленных товаров, то есть исключительно все то, что не попадает под санкции", - подчеркнул вице-президент АЭИ. Кстати, заметил он, несмотря на политическое напряжение, которым отмечены сейчас отношения Москвы и Сеула, товарооборот между нами продолжается. "Южная Корея не хочет окончательно потерять российский рынок и по-прежнему поставляет на него beauty-продукцию и продукты питания", - заключил Леер. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 января в 12.00 мск.
https://1prime.ru/20250105/es-854031031.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/00/828580050_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_633cd290280d21681b18d1e12fdc310a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, экспорт, импорт, ес
Экономика, РОССИЯ, экспорт, импорт, ЕС
17:05 05.01.2025
 
АЭИ: Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми странами

АЭИ: Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми странами, включая ЕС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк% Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити
% Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения РФ с государствами Европы оставляют сегодня желать лучшего, но не Москва виновата в этом, Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми зарубежными партнерами, включая ЕС, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Не Москва виновата в том, что торгово-экономические отношения с государствами Европы оставляют желать лучшего. И не Россия отвернулась от Запада. Наша страна открыта, как для ЕС, так и вообще для всех, кто готов выстраивать с ней добрые деловые связи", - сказал он.
Сейчас, по его словам, эти отношения идут по-разному, с кем-то лучше, с кем-то хуже. "Например, впервые за десятилетия на первое место в товарообороте с Россией (среди стран ЕС - ред.) вышла Италия, потеснив на этом пьедестале Германию", - заметил собеседник агентства.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
В Госдуме рассказали о единственном шансе для ЕС спастись от кабалы
09:47
"Конечно, список поставляемых в настоящее время из ЕС товаров заметно сузился. Сегодня это - медикаменты, предметы ежедневного потребления, разные группы промышленных товаров, то есть исключительно все то, что не попадает под санкции", - подчеркнул вице-президент АЭИ.
Кстати, заметил он, несмотря на политическое напряжение, которым отмечены сейчас отношения Москвы и Сеула, товарооборот между нами продолжается. "Южная Корея не хочет окончательно потерять российский рынок и по-прежнему поставляет на него beauty-продукцию и продукты питания", - заключил Леер.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 января в 12.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯэкспортимпортЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала