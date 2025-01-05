https://1prime.ru/20250105/aei-854035516.html
АЭИ: Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми странами
АЭИ: Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми странами - 05.01.2025, ПРАЙМ
АЭИ: Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми странами
Торгово-экономические отношения РФ с государствами Европы оставляют сегодня желать лучшего, но не Москва виновата в этом, Россия готова выстраивать добрые... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T17:05+0300
2025-01-05T17:05+0300
2025-01-05T17:05+0300
экономика
россия
экспорт
импорт
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/00/828580050_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a6a7d51809ef11fbd9c25103e726519e.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения РФ с государствами Европы оставляют сегодня желать лучшего, но не Москва виновата в этом, Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми зарубежными партнерами, включая ЕС, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Не Москва виновата в том, что торгово-экономические отношения с государствами Европы оставляют желать лучшего. И не Россия отвернулась от Запада. Наша страна открыта, как для ЕС, так и вообще для всех, кто готов выстраивать с ней добрые деловые связи", - сказал он. Сейчас, по его словам, эти отношения идут по-разному, с кем-то лучше, с кем-то хуже. "Например, впервые за десятилетия на первое место в товарообороте с Россией (среди стран ЕС - ред.) вышла Италия, потеснив на этом пьедестале Германию", - заметил собеседник агентства. "Конечно, список поставляемых в настоящее время из ЕС товаров заметно сузился. Сегодня это - медикаменты, предметы ежедневного потребления, разные группы промышленных товаров, то есть исключительно все то, что не попадает под санкции", - подчеркнул вице-президент АЭИ. Кстати, заметил он, несмотря на политическое напряжение, которым отмечены сейчас отношения Москвы и Сеула, товарооборот между нами продолжается. "Южная Корея не хочет окончательно потерять российский рынок и по-прежнему поставляет на него beauty-продукцию и продукты питания", - заключил Леер. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 января в 12.00 мск.
https://1prime.ru/20250105/es-854031031.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/00/828580050_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_633cd290280d21681b18d1e12fdc310a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экспорт, импорт, ес
Экономика, РОССИЯ, экспорт, импорт, ЕС
АЭИ: Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми странами
АЭИ: Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми странами, включая ЕС
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения РФ с государствами Европы оставляют сегодня желать лучшего, но не Москва виновата в этом, Россия готова выстраивать добрые деловые связи со всеми зарубежными партнерами, включая ЕС, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Не Москва виновата в том, что торгово-экономические отношения с государствами Европы оставляют желать лучшего. И не Россия отвернулась от Запада. Наша страна открыта, как для ЕС, так и вообще для всех, кто готов выстраивать с ней добрые деловые связи", - сказал он.
Сейчас, по его словам, эти отношения идут по-разному, с кем-то лучше, с кем-то хуже. "Например, впервые за десятилетия на первое место в товарообороте с Россией (среди стран ЕС - ред.) вышла Италия, потеснив на этом пьедестале Германию", - заметил собеседник агентства.
В Госдуме рассказали о единственном шансе для ЕС спастись от кабалы
"Конечно, список поставляемых в настоящее время из ЕС товаров заметно сузился. Сегодня это - медикаменты, предметы ежедневного потребления, разные группы промышленных товаров, то есть исключительно все то, что не попадает под санкции", - подчеркнул вице-президент АЭИ.
Кстати, заметил он, несмотря на политическое напряжение, которым отмечены сейчас отношения Москвы и Сеула, товарооборот между нами продолжается. "Южная Корея не хочет окончательно потерять российский рынок и по-прежнему поставляет на него beauty-продукцию и продукты питания", - заключил Леер.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru
6 января в 12.00 мск.