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Движение через Верхний Ларс ограничили для всех видов автотранспорта - 05.01.2025, ПРАЙМ
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Движение через Верхний Ларс ограничили для всех видов автотранспорта
Движение через Верхний Ларс ограничили для всех видов автотранспорта - 05.01.2025, ПРАЙМ
Движение через Верхний Ларс ограничили для всех видов автотранспорта
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о приостановке движения для всех видов автотранспорта на границе РФ с Грузией с 5 января. | 05.01.2025, ПРАЙМ
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россия
грузия
фтс россии
кпп "верхний ларс"
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о приостановке движения для всех видов автотранспорта на границе РФ с Грузией с 5 января. "С 22.30 5 января 2025 года запрещено движение всех видов автотранспортных средств через МАПП Верхний Ларс (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее в воскресенье таможня сообщила о приостановке движения для большегрузного автотранспорта через этот пункт пропуска с 17.45 из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. Как отметили в ФТС, после их нормализации пункт пропуска возобновит работу.
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россия, грузия, фтс россии, кпп "верхний ларс"
РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ФТС России, КПП "Верхний Ларс"
23:12 05.01.2025
 
Движение через Верхний Ларс ограничили для всех видов автотранспорта

ФТС: движение через Верхний Ларс ограничено с 5 января для всех видов транспорта

© РИА Новости . Ольга Смольская | Перейти в медиабанкАвтомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией
Автомобильные очереди на границе России с Грузией и Финляндией - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Ольга Смольская
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о приостановке движения для всех видов автотранспорта на границе РФ с Грузией с 5 января.
"С 22.30 5 января 2025 года запрещено движение всех видов автотранспортных средств через МАПП Верхний Ларс (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье таможня сообщила о приостановке движения для большегрузного автотранспорта через этот пункт пропуска с 17.45 из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. Как отметили в ФТС, после их нормализации пункт пропуска возобновит работу.
 
РОССИЯГРУЗИЯФТС РоссииКПП "Верхний Ларс"
 
 
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