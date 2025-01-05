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Движение через Верхний Ларс ограничили для всех видов автотранспорта

Движение через Верхний Ларс ограничили для всех видов автотранспорта - 05.01.2025, ПРАЙМ

Движение через Верхний Ларс ограничили для всех видов автотранспорта

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о приостановке движения для всех видов автотранспорта на границе РФ с Грузией с 5 января. | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T23:12+0300

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россия

грузия

фтс россии

кпп "верхний ларс"

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о приостановке движения для всех видов автотранспорта на границе РФ с Грузией с 5 января. "С 22.30 5 января 2025 года запрещено движение всех видов автотранспортных средств через МАПП Верхний Ларс (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее в воскресенье таможня сообщила о приостановке движения для большегрузного автотранспорта через этот пункт пропуска с 17.45 из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. Как отметили в ФТС, после их нормализации пункт пропуска возобновит работу.

грузия

кпп "верхний ларс"

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россия, грузия, фтс россии, кпп "верхний ларс"