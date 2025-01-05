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В Белоруссии оценили выполнение прогноза по инфляции на 2024 год

В Белоруссии оценили выполнение прогноза по инфляции на 2024 год - 05.01.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии оценили выполнение прогноза по инфляции на 2024 год

Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов заявил, что по итогам 2024 года с запасом выполнен прогноз по инфляции,... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T20:58+0300

2025-01-05T20:58+0300

2025-01-05T20:58+0300

экономика

белоруссия

инфляция

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МИНСК, 5 янв – ПРАЙМ. Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов заявил, что по итогам 2024 года с запасом выполнен прогноз по инфляции, установленный на уровне не более 6%. Власти Белоруссии запланировали в 2024 году удержать инфляцию в пределах 6%. В 2023 году инфляция в Белоруссии составила 5,8%. Годовая инфляция в Белоруссии в ноябре 2024 года замедлилась до 5,5%. По сравнению с декабрем 2023 года в ноябре 2024 года потребительские цены выросли на 4,6%. "Что касается ценового регулирования, то у нас в 2024 году действовали нормы постановления правительства, которое ограничивало надбавку импортеров, надбавку в торговле и, соответственно, регулировало цены наших производителей. Таким образом нам удалось удержать тот рост цен, который был объективно необходим, но в установленных указом главы государства параметрах инфляции не более 6%. Мы ожидаем, что по итогам года мы выполним этот показатель даже с небольшим запасом", - сказал министр в интервью телеканалу СТВ. Он отметил, что необходимо совершенствовать этот механизм, и соответствующее поручение главы государства есть. "Правительство над ним работает. На сегодня нами разработано три варианта трансформации механизма ценового регулирования. И я думаю, что в 2025 году, в какой-то период, эта система будет обновлена", - продолжил Богданов. Он отметил, что автоматизированная информационная система анализа цен будет одним из элементов новой системы ценового регулирования. "Она позволит в режиме онлайн практически в моменте видеть любые изменения цены и контролировать их. Ведь сегодня мы получаем информацию о ценах постфактум практически. Или пришли в магазин, проверили. Или Белстат нам дал эту информацию. Мало того, мы видим цены импорта. Будем видеть, по каким ценам вошел этот товар в нашу страну. Какая цена у производителя. Мы будем видеть количество посредников, которые перепродавали этот товар. И кто какую делал наценку, надбавку на этот товар. И мы, соответственно, сможем уже более оперативно влиять на формирование", - рассказал министр. Он также отметил, что госрегулирование цен присутствует в любой стране в том или ином виде. "В каждой стране, какая бы там она ни была - западная или капиталистическая - везде присутствуют в той или иной степени элементы государственного регулирования", - подчеркнул Богданов. "Нет чистой рыночной модели. И мы это ярко увидели сейчас. Даже те же санкции, абсолютно бездумные, вводимые против нашей страны или стран-соседей, – это яркий элемент конкурентной борьбы и регулирования", - сказал Богданов. Он привел пример ОАЭ, где ввели "жесткое ценовое регулирование по белорусской модели: на девять товарных групп запрет со 2 января повышать цены на полгода". "Сюда включаются яйца, хлебобулочные изделия, зерно, растительное масло, мясо птицы и так далее. Поэтому, конечно, в условиях нестабильности глобального рынка и смены валютных систем и так далее, - эти все шоки негативно влияют на внутренние процессы любой страны мира. И, конечно, без государственного грамотного регулирования можно допустить такие процессы, когда инфляция будет разгоняться до трехзначных значений. А этого, конечно, в нашей стране допустить мы никак не можем", - подчеркнул Богданов.

https://1prime.ru/20241230/evroobligatsii-853969655.html

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белоруссия, инфляция