https://1prime.ru/20250105/bolshegruzy-854037079.html

ФТС сообщила о приостановке движения для большегрузов через Верхний Ларс

ФТС сообщила о приостановке движения для большегрузов через Верхний Ларс - 05.01.2025, ПРАЙМ

ФТС сообщила о приостановке движения для большегрузов через Верхний Ларс

Движение большегрузного автотранспорта на границе РФ с Грузией с 5 января приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, после их... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T19:17+0300

2025-01-05T19:17+0300

2025-01-05T19:17+0300

россия

грузия

фтс россии

кпп "верхний ларс"

большегрузы

https://cdnn.1prime.ru/img/76979/32/769793244_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_07ee31cbf165152f8aa4b322f9145483.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта на границе РФ с Грузией с 5 января приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, после их нормализации пункт пропуска возобновит работу, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "С 17:45 5 января 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. "Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий", - добавили в ФТС. Также ведомство рекомендовало учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.

грузия

кпп "верхний ларс"

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, грузия, фтс россии, кпп "верхний ларс", большегрузы