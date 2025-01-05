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ФТС сообщила о приостановке движения для большегрузов через Верхний Ларс
ФТС сообщила о приостановке движения для большегрузов через Верхний Ларс - 05.01.2025, ПРАЙМ
ФТС сообщила о приостановке движения для большегрузов через Верхний Ларс
Движение большегрузного автотранспорта на границе РФ с Грузией с 5 января приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, после их... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T19:17+0300
2025-01-05T19:17+0300
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта на границе РФ с Грузией с 5 января приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, после их нормализации пункт пропуска возобновит работу, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "С 17:45 5 января 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. "Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий", - добавили в ФТС. Также ведомство рекомендовало учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
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РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ФТС России, КПП "Верхний Ларс", большегрузы
ФТС сообщила о приостановке движения для большегрузов через Верхний Ларс
ФТС: движение для большегрузов через Верхний Ларс приостановили с 5 января
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта на границе РФ с Грузией с 5 января приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, после их нормализации пункт пропуска возобновит работу, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"С 17:45 5 января 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
"Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий", - добавили в ФТС.
Также ведомство рекомендовало учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.