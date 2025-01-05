Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФТС сообщила о приостановке движения для большегрузов через Верхний Ларс - 05.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250105/bolshegruzy-854037079.html
ФТС сообщила о приостановке движения для большегрузов через Верхний Ларс
ФТС сообщила о приостановке движения для большегрузов через Верхний Ларс - 05.01.2025, ПРАЙМ
ФТС сообщила о приостановке движения для большегрузов через Верхний Ларс
Движение большегрузного автотранспорта на границе РФ с Грузией с 5 января приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, после их... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T19:17+0300
2025-01-05T19:17+0300
россия
грузия
фтс россии
кпп "верхний ларс"
большегрузы
https://cdnn.1prime.ru/img/76979/32/769793244_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_07ee31cbf165152f8aa4b322f9145483.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта на границе РФ с Грузией с 5 января приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, после их нормализации пункт пропуска возобновит работу, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "С 17:45 5 января 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. "Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий", - добавили в ФТС. Также ведомство рекомендовало учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
грузия
кпп "верхний ларс"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76979/32/769793244_188:0:1312:843_1920x0_80_0_0_b1bca87b96d1f91234a6b4dbbb4ca95d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, грузия, фтс россии, кпп "верхний ларс", большегрузы
РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ФТС России, КПП "Верхний Ларс", большегрузы
19:17 05.01.2025
 
ФТС сообщила о приостановке движения для большегрузов через Верхний Ларс

ФТС: движение для большегрузов через Верхний Ларс приостановили с 5 января

© fotolia.com / Shutter81Фуры
Фуры - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© fotolia.com / Shutter81
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта на границе РФ с Грузией с 5 января приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, после их нормализации пункт пропуска возобновит работу, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"С 17:45 5 января 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
"Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий", - добавили в ФТС.
Также ведомство рекомендовало учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
 
РОССИЯГРУЗИЯФТС РоссииКПП "Верхний Ларс"большегрузы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала